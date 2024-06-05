Комісія FDA у США проголосувала проти використання "екстазі" для лікування ПТСР

У США проголосувати проти "екстазі" для лікування ПТСР

Експертна комісія Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) проголосувала проти використання МДМА (відомий також як "екстазі") для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Про це пишуть Reuters та The New York Times.

Метилендіоксиметамфетамін або MDMA – це напівсинтетична психоактивна сполука амфетамінового ряду, що належить до групи фенілетиламінів. Наразі психоделік заборонений в Україні та низці інших країн як для використання у медицині, так і для зберігання чи збуту.

Експертна комісія висловила сумніви щодо якості проведених досліджень. Зокрема, зауваження виникли щодо збору даних та потенційної необ'єктивності оцінки ефективності препарату через його психоделічні властивості.

Рецензенти висловили стурбованість через те, що пацієнти, які брали участь у випробуваннях, не розрізняли, впливає на них плацебо чи психоделічні ефекти "екстазі". Це, на думку комісії, заважає об'єктивно оцінити ефективність препарату.

Комісія також підняла питання щодо безпеки використання МДМА. Її насторожила недостатня кількість інформації щодо можливого звикання та зловживання препаратом, а також побічних ефектів, пов'язаних з цим. Деякі члени комісії висловили стурбованість щодо недотримання протоколів лікування під час досліджень.

Останній раз FDA схвалювало нові методи лікування цього розладу понад 20 років тому. Зазначається, що це рішення відтерміновує появу нових методів лікування ПТСР.

Хоча експертна комісія проголосувала проти, остаточне рішення щодо використання MDMA для лікування ПТСР ухвалюватиме FDA. Управління не зобов'язане дотримуватися порад комісії, але зазвичай це робить. Очікується, що остаточне рішення буде ухвалене до серпня 2024 року.

Традиційні методи лікування ПТСР, як-от психотерапія та медикаменти, хоча й ефективні для багатьох пацієнтів, але не є панацеєю. Для декого вони можуть мати побічні ефекти та не завжди є доступними.

Нагадаємо, в Україні станом на 2023 рік понад 20 тисяч людей мали офіційно підтверджений діагноз "посттравматичний стресовий розлад".