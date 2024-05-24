Понад 20 тисяч людей в Україні мають офіційно підтверджений діагноз ПТСР – Ляшко

Станом на 2023 рік в Україні понад 20 тисяч людей мають офіційно підтверджений діагноз "посттравматичний стресовий розлад".

Інформація щодо військових поки не розголошується, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі "Єдиних новин", пише "Укрінформ".

За його словами, у 2023 році в електронній системі охорони здоров'я було 23 тисячі діагнозів ПТСР.

Водночас інформацію щодо кількості військових з цим розладом оприлюднять лише після закінчення війни.

Міністр зауважив, що ПТСР є виліковним, однак цей процес не можна назвати легким. Тому при появі його симптомів варто звертатися до психолога або сімейного лікаря, аби не виникли ускладнення.

"Ми в пошуках інноваційних методів лікування і ми відкриті для проведення клінічних досліджень. Зараз на базі нашого центру "Лісова поляна" в Пущі Водиці розпочинаємо більш детально вивчати психоделічну терапію і готові робити клінічну базу для того, щоб це розвивати. Тому треба рухатися в цьому напрямку", – сказав Ляшко.

Також він додав, що лікувати посттравматичний стресовий розлад набагато довше і важче, ніж профілактувати.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, яку психосоціальну допомогу українці можуть отримати безкоштовно.