У США схвалили нову вакцину проти COVID-19: вона призначена не для всіх категорій людей

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило вакцину від COVID-19 компанії Novavax.

Вона призначена для людей віком понад 65 років і дітей від 12 років, які мають принаймні одне основне захворювання, що підвищує ризик важкого перебігу хвороби.

Про це пише CNN.

"Дослідження ринку та статистика Центру контролю та профілактики захворювань США вказують на те, що люди похилого віку та особи з супутніми захворюваннями є групами населення, які найчастіше звертаються за сезонною вакцинацією проти COVID-19.

Ця важлива віха демонструє нашу прихильність до них і є значним кроком на шляху до доступності нашої білкової вакцини", – заявив президент і головний виконавчий директор Novavax Джон Джейкобс.

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Вакцина Novavax проти COVID-19 розроблена за більш традиційною білковою технологією, на відміну від вакцини від Pfizer/BioNTech та Moderna.

Novavax була готова до повного схвалення 1 квітня, але FDA відклало рішення, шукаючи додаткові дані. Від компанії вимагають провести постмаркетингові дослідження, спрямовані на вивчення ризику міокардиту і перикардиту (запалення серцевого м'яза і мембрани, що оточує серце) у людей, які отримують вакцину.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), під час випробувань вакцини Novavax зафіксували кілька таких випадків, однак про ці стани повідомляли рідко.

Радники CDC з питань вакцин розглядають зміни до рекомендацій щодо того, кому слід робити щорічне щеплення від коронавірусу. На засіданні минулого місяця комітет обговорив рекомендацію, орієнтовану на літніх людей, людей з ослабленим імунітетом та, ймовірно, на тих, хто має підвищений ризик інфікування.

Раніше ми розповідали, що вчені створили вакцину, яка потенційно захищатиме від типів коронавірусів, які поки що невідомі.