Як вакцинація в одну й ту саму руку підсилює імунітет проти COVID-19? Відповідь вчених

Пам’ятні В-клітини після першої ін'єкції залишаються в найближчому до місця уколу лімфовузлі

Вчені зʼясували, що вакцинація первинною і бустерною дозою в одну і ту ж саму руку, є більш ефективною.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі Cell, пише Popular Science.

Науковці виявили, що після щеплення в лімфатичних вузлах активізуються спеціалізовані клітини імунітету – макрофаги. Вони допомагають "натренувати" пам’ятні В-клітини, які згодом швидше та потужніше реагують на бустер, якщо його вводять в те саме місце.

Під час вакцинації в організм потрапляє безпечна версія збудника – антиген. Він фільтрується через лімфатичні вузли, які працюють як тренувальні табори для імунної системи.

Дослідники з’ясували, що пам’ятні В-клітини після першої ін'єкції залишаються в найближчому до місця уколу лімфовузлі. Там вони тісно взаємодіють із макрофагами. При повторному щепленні в ту саму руку ці "навігатори" миттєво активують пам’ятні В-клітини, що запускає потужніше і швидше вироблення антитіл.

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"Макрофаги не лише поглинають патогени – вони ще й диригують ефективною імунною відповіддю під час повторної зустрічі з вірусом", – пояснює співавторка дослідження та імунологиня Рама Денні.

У клінічному випробуванні взяли участь 30 людей, які отримували вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19. Половині учасників щеплення зробили в одну руку, іншій половині – в різні.

Ті, хто вакцинувався в одну й ту саму руку, вже через тиждень почали активніше виробляти нейтралізуючі антитіла. Ба більше, їхній імунітет був стійкішим до небезпечних варіантів вірусу, як-от Дельта і Омікрон.

"Якщо ми навчимося посилювати цю взаємодію, зможемо створювати вакцини, які потребуватимуть менше бустерів", – пояснює клінічний імунолог Трі Фан.

Через чотири тижні рівень антитіл у обох груп вирівнявся, при тому, що саме перші тижні після вакцинації можуть мати критичне значення під час епідемії.

"Якщо ви робили щеплення в різні руки – не переймайтесь. Але якщо йдеться про швидке нарощування імунітету під час пандемії, краще використовувати ту саму руку", – наголошує співавторка дослідження та імунологиня Мі Лінг Муньє.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали чи можна поєднувати за один візит кілька календарних та рекомендованих щеплень.

Але вчені також звернули увагу, що деякі вакцини мають побічні ефекти. Наприклад, щеплення від COVID-19 може спричинити біль або набряк в місці ін'єкції, втому і головний біль.