Препарат AstraZeneca провалився на пізньому етапі дослідження щодо деяких видів раку легенів

Препарат Imfinzi від компанії AstraZeneca не показав успішного результату на пізній стадії дослідження для лікування деяких видів раку легенів.

Дослідження оцінювало дію Imfinzi у допоміжному лікуванні 1 415 пацієнтів з ранньою стадією недрібноклітинного раку легень після повного видалення пухлини з або без адʼювантної хіміотерапії, повідомляє Reuters.

Ад'ювантна терапія – це додаткове лікування раку, що проводиться після основного лікування для зниження ризику рецидиву. Imfinzi не був ефективним для продовження періоду після лікування, протягом якого людина живе без рецидиву раку.

"Ми розчаровані результатами дослідження ADJUVANT BR.31", – сказала виконавча віцепрезидентка з досліджень і розробок в галузі онкології компанії AstraZeneca Сьюзан Гелбрейт.

Раніше, у квітні 2024 року, AstraZeneca заявила, що препарат допоміг покращити виживаність пацієнтів на ранніх стадіях дрібноклітинного або агресивного типу раку легенів. Однак пізній етап дослідження ADJUVANT BR.31 показав інший результат.

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Дослідження ADJUVANT BR.31 ІІІ фази – це рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне "сліпе" дослідження, яке проводиться в Канаді, США, Австралії, Європі та Азії за спонсорства Канадської групи з вивчення раку.

Водночас компанія заявила, що препарат продемонстрував ефективність в іншому пізньому дослідженні (дослідження III фази NIAGARA) проти інвазивного раку сечового міхура в комбінації з хіміотерапією.

Також раніше американський регулятор FDA схвалив новий препарат компанії AstraZeneca для лікування раку тіла матки (ендометрію). Imfinzi показав ефективність проти цього типу раку на пізньому етапі досліджень.

А компанія Johnson & Johnson's отримала схвалення FDA для свого нового препарата проти одного з видів раку легенів.

Нагадаємо, ми пояснювали, які є поширені та рідкісні симптоми раку легенів, і чому він виникає не лише у курців.

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