Фолієва кислота: що це за вітамін та чим він корисний

Вітамін B9 важливий для здорового розвитку ембріона

Фолати – природна форма вітаміну B9, синтетичним варіантом якого є фолієва кислота. Ця речовина важлива для формування еритроцитів, здорового росту та функціонування клітин.

Крім того, фолати мають визначальне значення на ранніх термінах вагітності, адже знижують ризик вроджених серйозних вад мозку та хребта в немовлят.

"УП. Життя" використало інформацію Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я Великої Британії та Mayo Clinic, аби дізнатися, що таке фолієва кислота, яка її роль в організмі та чи всім вагітним потрібно її вживати.

Що таке фолієва кислота?

Фолат – природна форма вітаміну B9, що міститься в продуктах харчування. Його синтетичним варіантом є фолієва кислота, яку продають в аптеках як таблетки чи капсули.

Вітамін B9 міститься в багатьох продуктах харчування, але майже не утворюється в організмі людини.

РЕКЛАМА:

Ця речовина відіграє важливу роль у багатьох фізіологічних процесах, зокрема:

бере участь у синтезі та відновлення ДНК;

сприяє утворенню еритроцитів;

забезпечує нормальне функціонування нервової, серцево-судинної, травної та імунної системи;

підтримує когнітивні процеси.

Крім того, фолат має важливе значення на ранніх термінах вагітності, оскільки знижує ризик вроджених порушень мозку та хребта.

Читайте також : Як вагітність впливає на мозок? Дослідники зафіксували цікаві зміни у його роботі

Отримати достатню кількість B9 можна завдяки продуктам, збагаченим фолієвою кислотою, їжі з високим вмістом фолатів та дієтичним добавкам.

Фолієву кислоту використовують для:

лікування або запобігання фолієводефіцитної анемії;

допомоги здорового розвитку плода, зокрема запобігання вадам мозку та хребта;

зменшення побічного ефекту від метотрексату – препарату, який використовують для лікування важкого артриту , хвороби Крона (хронічному запаленні товстої та тонкої кишки) та псоріазу .

Дослідження демонструють, що фолієва кислота у взаємодії з вітамінами B6 та B12 здатна контролювати високий рівень амінокислоти гомоцистеїну в крові – його профіцит може збільшувати ризик серцево-судинних захворювань.

Деякі дослідження показують, що фолієва кислота може знизити ризик розвитку різних видів раку. Крім того, науковці знаходять докази того, що синтетичний вітамін B9, ймовірно, корисний при лікуванні депресії.

В яких продуктах міститься B9?

Дієта з відсутністю білків, багатих на фолати, може призвести до дефіциту. Також цей стан здатний виникнути в людей із захворюваннями, внаслідок яких тонкий кишківник гірше поглинає поживні речовини з їжі.

Фолати тваринного походження містяться в:

печінці;

яловичині;

баранині;

свинині;

домашній птиці;

яйцях;

молоці та молочних продуктах;

рибі (лососі, тунці, форелі, сьомзі).

Фолати рослинного походження містяться в:

листових овочах;

картоплі;

яблуках;

абрикосах;

волоських горіхах;

бананах;

дині;

суницях;

агрусі;

вишні;

гарбузі;

моркві;

грибах;

бурякові;

томатах;

гречаній та вівсяній крупі;

цитрусових.

Для більшості людей найкраще отримувати вітамін B9 з їжі. Зазвичай цього можна досягти, якщо дотримуватися збалансованого харчування.

Однак в окремих випадках лікарі можуть призначити фолієву кислоту як додаткове джерело вітаміну. Часто таку дієтичну добавку рекомендують жінкам, які планують вагітність, вагітним та тим, хто годує грудьми.

Добавки також можуть допомогти людям, які мають незбалансований раціон або стани, що перешкоджають здатності засвоювати B9.

Читайте також : Сирі чи приготовані: які овочі більш корисні для організму

Чому вагітним важливо отримувати достатньо вітаміну B9?

У МОЗ зауважують, що дефіцит вітаміну B9 спричиняє від 50 до 70% випадків важких вроджених вад розвитку мозку та хребта немовлят, що призводять до інвалідності, а в деяких випадках – смерті.

Від достатньої кількості вітаміну B9 залежить правильний розвиток нервової трубки плода – зачатка центральної нервової системи. Ця частина ембріона формується протягом перших 28 днів після зачаття, коли більшість жінок ще не знають про вагітність.

Тому вживати достатню кількість фолатів та фолієвої кислоти рекомендують жінкам, які планують вагітність.

Зазвичай лікарі рекомендують за потреби вживати жінкам добавки з фолієвою кислотою до зачаття (приблизно за три місяці) та протягом перших 12 тижнів вагітності. Однак медичний фахівець може продовжити прийом синтетичного B9, особливо якщо вагітна має ризик анемії.

Читайте також : Чому вагітні часто відчувають втому і чи можна цьому зарадити?

Яка рекомендована доза фолієвої кислоти?

Лише лікар після аналізу стану людини може рекомендувати вживати дієтичні добавки з фолієвою кислотою і встановити її дозу. Однак в більшості випадків синтетичний вітамін B9 вживають у кількості 400 мікрограмів щодня.

Гінеколог може збільшити добову дозу для жінок, які мають ризик народження дитини з дефектом нервової трубки.

Найкраще уникати вживання алкоголю під час прийому фолієвої кислоти, адже це може перешкодити її дії.

Читайте також : 5 причин, чому тест на вагітність може бути хибнопозитивним

Які можуть бути побічні дії вживання фолієвої кислоти?

Зазвичай вживання дієтичних добавок із синтетичною формою вітаміну B9 безпечне для більшості людей. Однак в окремих випадках воно може викликати:

неприємний присмак у роті;

нудоту;

втрату апетиту;

спантеличеність;

дратівливість;

порушення режиму сну.

Також у деяких людей вживання фолієвої кислоти може викликати серйозну алергічну реакцію (анафілаксію), що проявляється в:

раптовому опуханні губ, горла або язика;

утрудненому диханні;

відчуття стиснення в горлі або труднощах при ковтанні;

посинінні або втрати звичайного забарвлення шкіри, язика або губ;

раптовому відчутті сонливості або збентеженості;

висипах із пухирями чи лущенням;

запамороченні та непритомності.

У дітей алергічна реакція на фолієву кислоту може виглядати як кульгавість та відсутність звичайної реакції, коли голова малюк не може підняти голову чи зосередитися на обличчі дорослого.

За ознак анафілаксії необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.

Крім того, високе споживання фолієвої кислоти може маскувати дефіцит вітаміну B12, аж поки неврологічні ефекти цього стану не стануть незворотними.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

Раніше ми розповідали, що таке нестача вітамінів в організмі та якими бувають її симптоми.