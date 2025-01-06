Чому вагітні часто відчувають втому і чи можна цьому зарадити?

Під час вагітності зростає рівень гормонів, які діють як природні седативи

Під час вагітності жінки можуть переживати незвичайну втому, від якої часом важко позбутися. Це доволі поширена скарга жінок при надії, яку в більшості випадків пояснюють коливанням гормонів.

Втому під час вагітності зазвичай не потрібно лікувати, але слід звернути додаткову увагу на стан організму і проявити до себе більше турботи.

Чому виникає втома під час вагітності, як з нею бути та коли варто навідатися до лікаря? Щоб з'ясувати це, "УП. Життя", використала інформацію з Cleveland Clinic, Healthline та Національної служби здоров'я Великої Британії.

Що таке втома під час вагітності та чому вона виникає?

Докторка медичних наук, акушерка-гінекологиня Елісон Сталцер пояснює, що на ранніх термінах вагітності жіноче тіло наполегливо працює, аби створити належні умови для підтримки здорового розвитку плоду.

Цей процес забирає багато енергії в майбутньої мами, особливо на перших 12 тижнях терміну.

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Крім того, в організмі відбуваються гормональні зміни, що подекуди викликають відчуття сонливості, нудоти та підвищеної емоційності.

Зокрема виснаження може викликати підвищений рівень естрогену та прогестерону, відомого як "гормон вагітності". Ці речовини діють як природні седативи, тому заспокоюють центральну нервову систему.

Також під час вагітності в жінок збільшується об'єм крові, що змушує серце працювати інтенсивніше з кожним ударом.

Додаткове психічне та емоційне навантаження може викликати втому в період вагітності.

На пізніших термінах енергію вичерпують фізичні навантаження, адже з часом плід збільшується в розмірах, через що жінкам стає складніше пересуватися вдень і зручно спати.

Дискомфорт може посилюватися болями в кінцівках і збільшенням середньої кількості походів до туалету.

Також втому під час вагітності можуть викликати:

знижений рівень цукру в крові;

проблеми з травленням;

нудота ;

стрес ;

тривожність ;

печія ;

біль у спині, стегнах та тазі.

Як довго триває втома під час вагітності?

Втому, що застає зненацька, вважають однією з перших ознак вагітності. Однак свого максимуму це відчуття досягає зазвичай на шостий-сьомий тиждень.

Згодом дискомфорт має послабитися, але може повернутися назад наприкінці вагітності.

"Як правило, ми бачимо, що втома є найсильнішою в першому триместрі. Потім, у другому триместрі, вагітні отримують невеликий приплив енергії. У третьому триместрі відчуття втоми може повернутися знову", – пояснила Елісон Сталцер.

Як впоратися з втомою під час вагітності?

Під час постійної та інтенсивної втоми може здаватися, що єдиний спосіб покращити самопочуття – більше спати. У цей непростий період вагітним рекомендують достатньо відпочивати і не відмовлятися від допомоги близьких.

Аби нічний сон був міцним і повноцінним, можна спробувати техніки дихання та релаксації. Крім того, не слід дрімати вдень або ввечері, аби достатньо втомитися до нічого сну.

Також існують інші методи, які допоможуть почуватися більш бадьоро протягом дня:

Займайтесь безпечними фізичними вправами

Для фізичної активності жінкам при надії не потрібно бити боксерську грушу або ставати на бігову доріжку. Однак від занять спортом не варто відмовлятися повністю, адже під час руху в організмі виділяються ендорфіни – хімічні речовини, які сприяють гарному самопочуттю і можуть підвищувати рівень енергії.

Перед початком занять варто проконсультуватися з лікарем і переконатися, що комплекс вправ не зашкодить маляті та його мамі.

Американський коледж акушерів та гінекологів зауважує, що під час вагітності помірні фізичні навантаження допоможуть:

зменшити біль у спині;

полегшити запори;

знизити ризики гестаційного діабету, прееклампсії та кесаревого розтину;

набирати вагу здоровіше;

поліпшити загальний стан тіла;

зміцнити серце і судини.

Пийте достатньо води

Рідина допомагає організму вагітної правильною виконувати всі функції та забезпечувати розвиток плода, що розвивається. Вживання достатньої кількості води може допомогти тілу витрачати менше енергії.

Як перевірити, чи не замало води п'єте? У здорових людей світло-жовтий колір сечі свідчить, що в організм надходить достатня кількість води.

Обмежте вживання кофеїну

Для здорової вагітності вважають здоровим обмеження до 200 міліграмів кофеїну на день, що відповідає приблизно двох маленьким чашкам кави.

Харчуйтеся збалансовано

Під час вагітності правильне харчування може бути викликом, особливо коли жінка втомлена і бореться з частим відчуттям нудоти. Однак достатня кількість фруктів, овочів і нежирного білка допоможе тіло отримувати достатній рівень енергії і зменшить відчуття втоми.

Попіклуйтесь прое себе

Вагітним не варто забувати про турботу про себе, вміти просити і приймати допомогу від друзів та рідних. Покращити настрій та самопочуття допоможе тепла ванна, масаж чи невелика перерва для перепочинку.

Одягніть м'який одяг, який не обмежує рухи, сядьте в затишне крісло, ввімкніть спокійну музику і почитайте хорошу книгу.

Створіть атмосферу для якісного відпочинку

Щоб допомогти тілу зануритися в глибокий сон, варто позбутися зайвого світла. Наприклад закрити вікна шторами, вимкнути цифрові годинники та нічники. Також варто усунути зайвий безлад зі спальні і провітрити кімнату перед сном.

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Коли слід звернутися до лікаря?

Часто втома супроводжує вагітність, але якщо сильна втрата сил супроводжується до другого триместру, це може бути ознакою погіршення стану здоров'я.

У такому випадку варто навідатися до лікаря, який перевірить наявність захворювань щитоподібної залози, що можуть ускладнити вагітність.

Проконсультуватися із фахівцем варто, якщо у вагітної є:

безсоння ;

синдром неспокійних ніг – неконтрольоване бажання рухати ногами під час відпочинку;

апное сну – розлад, за якого під час відпочинку дихання постійно зупиняється;

прееклампсія – артеріальна гіпертензія після 20-го тижня вагітності;

задишка ;

біль у верхній частині живота;

прискорене серцебиття;

сильні головні болі ;

набряки рук, щиколоток і ніг;

підозра на анемію, гестаційний діабет (виникає під час виношування дитини) чи депресію.

Медичний фахівець допоможе виявити будь-які проблеми з організмом та запропонувати способи позбутися дискомфорту.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

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