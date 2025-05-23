Хочете зменшити калорійність раціону? Вчені назвали спецію, яка допоможе швидше відчути ситість

Додавання гострих спецій у їжу може допомогти зменшити калорійність раціону.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному науковцями з Університету штату Пенсильванія, пише MedicalXpress.

Дослідники вивчали, як додавання до страв гострих спецій, наприклад, чилі, впливає на кількість їжі, яку люди з’їдають за один прийом.

Результати їхньої роботи, опубліковані у журналі Food Quality and Preference, свідчать, що легке підвищення гостроти страви змушує учасників їсти менше.

"Із попередніх досліджень ми вже знаємо, що коли люди їдять повільніше, вони споживають значно менше. Тож ми припустили, що додавання гострих спецій до страви може сповільнити темп споживання їжі. І вирішили перевірити це в контрольованих лабораторних умовах", – пояснила авторка дослідження Пейдж Каннінґем.

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Команда провела три експерименти за участі 130 людей, яких пригощали яловичим чилі або куркою масала. Учасників поділили на дві групи: одна з них їла страви з додаванням гострого перцю чилі, а інша – без нього.

Науковці аналізували поведінку людей під час обіду:

скільки їжі вони з’їли;

скільки води випили;

скільки тривав прийом їжі;

якою були швидкість споживання (в грамах за хвилину);

частота та розмір укусів;

якими були апетит і рівень задоволення стравою.

Дослідження показало, що люди, які їли гостру страву, зрештою споживали менші порції, порівняно з людьми із іншої групи.

За словами науковців, це пояснюється тим, що учасники, яким у страви додавали перець чилі, їли повільніше. Їжа довше перебувала в роті, завдяки чому мозок мав більше часу, щоб отримати сигнал про ситість.

"Усе вказує на потенціал використання перцю чилі як стратегії для зниження ризику надмірного споживання калорій. Якщо наступного разу ви хочете з’їсти трохи менше – спробуйте додати трішки чилі, це може сповільнити темп їжі", – зазначив співавтор дослідження Джон Гейс.

У майбутньому команда планує дослідити, як гострота впливає на інші харчові звички – наприклад, на перекуси.

Нагадаємо, раніше дослідники з’ясували, що кориця може знижувати засвоєння медикаментів.