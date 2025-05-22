Скільки ультраобробленої їжі ми насправді їмо? Один аналіз може дати відповідь

Науковці припускають, що молекули в сечі та крові можуть показати, наскільки раціон людини насичений ультраобробленими продуктами.

Такого висновку дійшли автори нового дослідження, опублікованого в журналі PLOS Medicine, повідомляє Nature.

Вчені запропонували спосіб фіксувати споживання ультрапереробленої їжі і може допомогти краще зрозуміти її зв’язок із діабетом та онкохворобами.

Ультраперероблені продукти – це харчі, виготовлені промисловим способом, до складу яких часто входять емульгатори, барвники, підсолоджувачі тощо.

До цієї категорії належать, наприклад, солодкі йогурти, промислова випічка і різноманітні снеки.

РЕКЛАМА:

"Це дуже широкий спектр продуктів", – пояснює одна з авторок дослідження, Ерікка Лофтфілд з Національного інституту раку США.

Попередні дослідження вже пов’язували вживання великої кількості такої їжі з підвищеним ризиком ожиріння, серцево-судинних захворювань, діабету та деяких видів раку.

Але зазвичай ці дослідження покладалися на дані самозвітів, тобто людей просили згадати, що вони їли, а це не завжди достовірно.

Команда Лофтфілд вирішила піти іншим шляхом: замість анкет використати біомаркери й дослідити метаболіти (продукти обміну речовин), які містяться в крові та сечі.

Вчені проаналізували понад тисячу таких сполук, взявши біоматеріали 718 здорових людей віком 50-74 років.

"Це важлива робота. У традиційних оцінках харчування занадто багато похибок", – коментує молекулярний епідеміолог з Імперського коледжу Лондона Олівер Робінсон.

Зразки сечі та крові брали двічі з інтервалом у пів року. Крім того, кожен учасник до шести разів протягом року заповнював харчовий щоденник – фіксував усе, що їв напередодні.

Дослідники маркували кожен продукт (від кетчупу до булки) як ультраперероблений або ні. Далі вони застосували компʼютерні технології, щоб обчислити, який відсоток добової енергії кожна людина отримує з ультрапереробленої їжі.

У середньому такі продукти становили 50% добового раціону, але індивідуальні коливання були значними – від 12% до 82%.

У тих, хто споживав найбільше ультрапереробленої їжі, у раціоні переважали вуглеводи, додані цукри й насичені жири, але бракувало білка й клітковини.

У зразках сечі та крові цих людей дослідники знаходили метаболіти, пов’язані з вищим ризиком діабету 2 типу.

Натомість у тих, хто вживав більше свіжих овочів і фруктів, виявили характерні метаболіти, яких бракувало в "ультраперероблених" раціонах.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли дієту, яка найкраще підходить для людей середнього віку.