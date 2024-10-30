Дослідження: Грудне вигодовування знижує ризик серцевих захворювань у жінок, особливо – хворих на діабет

Вчені з’ясували, що грудне вигодовування позитивно впливає на здоров’я серця у жінок. Особливо це стосується тих, хто має діабет 2-го типу або гестаційний діабет (той, що виникає під час вагітності).

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Diabetes Care, пише MedicalXpress.

Результати показали, що жінки, які годували грудьми понад 18 місяців, мали на 32% нижчий ризик серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто ніколи не годував. Серед жінок із гестаційним діабетом (ГД) цей показник був навіть вищим – ризик хвороб серця знизився на 51%.

Дослідження, проведене вченими з Національного університету Сінгапуру та Гарвардської школи громадського здоров'я, охопило дані понад 19 тисяч жінок із США.

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Вчені пояснили, що під час грудного вигодовування організм жінки активно виробляє гормони, зокрема окситоцин і пролактин, які сприяють зниженню артеріального тиску та позитивно впливають на рівень ліпідів у крові.

Окситоцин також зменшує стресові реакції, завдяки чому знижується навантаження на серцево-судинну систему. Це особливо важливо для жінок із діабетом, які схильні до підвищеного ризику серцевих захворювань через метаболічні порушення.

Крім того, грудне вигодовування допомагає регулювати рівень цукру в крові після вагітності. Цей процес підтримує здоровий метаболізм і знижує ризик розвитку діабету 2-го типу, що в подальшому зменшує ймовірність серцевих ускладнень.

Вчені додають, що грудне вигодовування допомагає знизити запальні процеси в організмі завдяки стимуляції антиоксидантних захисних механізмів. Такий антиоксидантний ефект грудного вигодовування сприяє обміну речовин і захисту серцевих тканин.

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