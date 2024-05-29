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Як завершити грудне вигодовування без шкоди для мами і дитини? Рекомендації медиків

— 29 травня, 15:40
Як завершити грудне вигодовування без шкоди для мами і дитини? Рекомендації медиків
Фото ілюстративне
t.tomsickova/DEPOSITPHOTOS

ВООЗ та Дитячий фонд ООН рекомендують починати годувати дитину грудьми в першу годину після її народження та продовжувати виключно грудне вигодовування протягом 6 місяців.

Після того, як малюку виповниться пів року, його варто знайомити з безпечним і збалансованим прикормом, розповідають у МОЗ.

Проте деякі мами стикаються з труднощами, коли намагаються відлучити дитину від грудей, і бояться зробити це надто різко.

Як делікатно завершити грудне вигодовування без шкоди для мами і дитини – пояснила команда платформи доказової інформації про здоров’я "Бережи себе", а також Національна служба охорони здоров’я Великої Британії.

Скільки потрібно годувати грудьми?

ВООЗ та Дитячий Фонд ООН радять годувати маля лише грудним молоком до 6 місяців, а після – поступово вводити прикорм.

Після того, як дитина почне їсти тверду їжу, вона все одно потребуватиме грудного молока або молочної суміші принаймні до 1 року. "Доросла їжа" не може одразу замінити грудне молоко – саме воно допомагає травній системі дитини впоратися з першими твердими продуктами.

Фахівці наголошують, що коров'яче молоко також не підходить для дітей до 1 року. Водночас можна продовжити ГВ із додаванням суміші для малюка.

"Поступове припинення грудного вигодовування дасть і матері, і дитині час звикнути та допоможе запобігти таким проблемам, як "тверді" груди та мастит", – кажуть у Національній службі здоров’я Британії.

Якщо ви завершуєте грудне вигодовування, коли дитині ще немає 1 року, їй може знадобитись високоадаптована молочна суміш для заміни, адже до цього віку грудне молоко є основним джерелом енергії для дитячого організму. Якщо ж ви завершуєте ГВ для дитини, старшої за 1 рік, у суміші немає потреби.

За даними ВООЗ, грудне вигодовування можна продовжувати до 2 років і більше, якщо це комфортно для матері та дитини.

Як завершити грудне вигодовування м’яко та без стресу?

Найбільш делікатний варіант для мами – завершувати грудне вигодовування поступово, з турботою про себе і дитину. Цей процес може тривати кілька тижнів або місяців і дає змогу зменшити потенційний стрес від відлучення дитини від грудей.

Натомість раптове припинення грудного вигодовування може бути фізично та емоційно травматичним як для жінки, так і для дитини.

Не існує універсального алгоритму завершення грудного вигодовування, але фахівці дають базові рекомендації:

Розмовляйте з дитиною про майбутні зміни у її житті: маленькі діти також розуміють, коли до них звертаються з любовʼю та турботою.

✅ Можна розпочати зі скорочення хаотичних годувань протягом дня. Водночас обовʼязково пояснюйте дитині умови, коли та як вона отримає грудне молоко — наприклад, перед сном чи вночі.

Можна замінити 1 грудне годування на годування сумішшю, а потім поступово замінювати й інші.

Часто мами обирають продовжувати нічні годування, щоб дитині було комфортно спати, але тут немає чітких правил: фахівці радять жінкам вирішувати самостійно, від яких годувань відмовлятись.

"Спирайтеся на те, як зручніше вам і вашій дитині. Може трапитись таке, що якісь годування ви скасуєте, водночас інші вам буде комфортніше залишити на більш тривалий час", – кажуть фахівці "Бережи себе".

Грудне вигодовування: як відлучити дитину від грудей
ВООЗ та Дитячий Фонд ООН радять годувати лише грудним молоком малюка до 6 місяців, а після – вводити прикорм
Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Не пришвидшуйте події, прислухайтесь до темпу вашої дитини, виділіть на відмову від кожного годування кілька днів або тижнів.

Подумайте, які саме потреби задовольняє дитина за допомогою грудного вигодовування: чи їсть дитина "дорослу" їжу, як влаштований її раціон, чи набирає вона масу тіла тощо.

За необхідності проконсультуйтесь з вашим сімейним лікарем щодо харчування дитини.

✅ Проаналізуйте, як дитина засинає та чи вміє робити без попереднього годування. Якщо ні – поступово вводьте нові щовечірні ритуали на сон (купання, читання, складання іграшок чи інша активність, яка сповільнює роботу нервової системи). Так дитина запамʼятовуватиме, що після певних дій можна засинати.

Виділіть ресурс на те, щоб якісно проводити спільний час із дитиною в процесі відлучення.

Прикладання до грудей — це можливість для дитини взаємодіяти з мамою. Подумайте, що може замінити цей контакт: ігри, прогулянки, малювання тощо.

✅ Якщо дитина впала чи засмутилася, спробуйте покращити її настрій іншим способом, окрім як прикладанням до грудей. Наприклад, обіймами, словами, погладжуваннями.

Не сидіть з дитиною у "годувальних" місцях, щоб не заохочувати дитину просити груди.

Також можна обмежити легкий доступ дитини до грудей за допомогою одягу.

Зрештою, якщо це можливо, заручіться підтримкою рідних.

Якщо всі члени сім'ї будуть готові допомогти вам і дитині під час відлучення і не будуть тиснути, цей процес буде простішим та комфортнішим.

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Які обставини не є протипоказом для ГВ?

Дискомфорт

Деякі жінки відчувають дискомфорт під час грудного вигодовування, особливо в перші дні й тижні. Їх турбує біль у грудях, запалення або тріщини сосків.

У NHS кажуть, що це часто трапляється, коли дитину неправильно прикладають до грудей або вона не може захопити сосок.

Акушери, лікарі або консультанти з грудного вигодовування можуть допомогти правильно прикласти дитину до грудей і налагодити ГВ.

Відчуття, що молока "недостатньо"

Багато жінок хвилюються, що їхня дитина отримує недостатньо молока і не наїдається. Варто звертатися до лікаря, щоб це з’ясувати і за потреби збільшити кількість молока.

Деякі ліки

Багато лікарських засобів сумісні з грудним вигодовуванням. Можна обговорити можливість їх використання або заміни на інші з лікарем. Додатково перевірити ліки на сумісність із ГВ можна на ресурсі e-lactancia.

Також матерям можна продовжувати ГВ попри "нагрубання" молочних залоз і мастит (запалення) – годування малюка навпаки прискорить одужання жінки.

Вихід на роботу

За правильної організації та планування грудного вигодовування, його можна поєднувати з роботою. Відповідно до Кодексу законів про працю, жінки з дітьми віком до півтора року мають бути забезпечені додатковою перервою (не рідше, ніж кожні три години щонайменше по 30 хв), щоб відлучитись і зцідити молоко чи погодувати дитину.

Нова вагітність

Годування дитини грудним молоком не впливає на перебіг нормальної вагітності.

Жінка може відчувати втому, біль у грудях, зменшення обʼєму молока, зміни апетиту, стрес, однак нова вагітність не є абсолютним показом для завершення ГВ.

Після народження другого малюка можна поєднувати годування обох дітей – такий спосіб називається "тандемним вигодовуванням", додають у NHS.

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Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чому годуючим мамам насправді можна їсти червоні продукти, і від чого таки варто відмовитися.

Також експерти пояснювали, коли потрібно зціджуватися і скільки кави можна пити, якщо ви на ГВ.

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