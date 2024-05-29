Як завершити грудне вигодовування без шкоди для мами і дитини? Рекомендації медиків

ВООЗ та Дитячий фонд ООН рекомендують починати годувати дитину грудьми в першу годину після її народження та продовжувати виключно грудне вигодовування протягом 6 місяців.

Після того, як малюку виповниться пів року, його варто знайомити з безпечним і збалансованим прикормом, розповідають у МОЗ.

Проте деякі мами стикаються з труднощами, коли намагаються відлучити дитину від грудей, і бояться зробити це надто різко.

Як делікатно завершити грудне вигодовування без шкоди для мами і дитини – пояснила команда платформи доказової інформації про здоров’я "Бережи себе", а також Національна служба охорони здоров’я Великої Британії.

Скільки потрібно годувати грудьми?

ВООЗ та Дитячий Фонд ООН радять годувати маля лише грудним молоком до 6 місяців, а після – поступово вводити прикорм.

Після того, як дитина почне їсти тверду їжу, вона все одно потребуватиме грудного молока або молочної суміші принаймні до 1 року. "Доросла їжа" не може одразу замінити грудне молоко – саме воно допомагає травній системі дитини впоратися з першими твердими продуктами.

Фахівці наголошують, що коров'яче молоко також не підходить для дітей до 1 року. Водночас можна продовжити ГВ із додаванням суміші для малюка.

"Поступове припинення грудного вигодовування дасть і матері, і дитині час звикнути та допоможе запобігти таким проблемам, як "тверді" груди та мастит", – кажуть у Національній службі здоров’я Британії.

Якщо ви завершуєте грудне вигодовування, коли дитині ще немає 1 року, їй може знадобитись високоадаптована молочна суміш для заміни, адже до цього віку грудне молоко є основним джерелом енергії для дитячого організму. Якщо ж ви завершуєте ГВ для дитини, старшої за 1 рік, у суміші немає потреби.

За даними ВООЗ, грудне вигодовування можна продовжувати до 2 років і більше, якщо це комфортно для матері та дитини.

Як завершити грудне вигодовування м’яко та без стресу?

Найбільш делікатний варіант для мами – завершувати грудне вигодовування поступово, з турботою про себе і дитину. Цей процес може тривати кілька тижнів або місяців і дає змогу зменшити потенційний стрес від відлучення дитини від грудей.

Натомість раптове припинення грудного вигодовування може бути фізично та емоційно травматичним як для жінки, так і для дитини.

Не існує універсального алгоритму завершення грудного вигодовування, але фахівці дають базові рекомендації:

✅ Розмовляйте з дитиною про майбутні зміни у її житті: маленькі діти також розуміють, коли до них звертаються з любовʼю та турботою.

✅ Можна розпочати зі скорочення хаотичних годувань протягом дня. Водночас обовʼязково пояснюйте дитині умови, коли та як вона отримає грудне молоко — наприклад, перед сном чи вночі.

✅ Можна замінити 1 грудне годування на годування сумішшю, а потім поступово замінювати й інші.

Часто мами обирають продовжувати нічні годування, щоб дитині було комфортно спати, але тут немає чітких правил: фахівці радять жінкам вирішувати самостійно, від яких годувань відмовлятись.

"Спирайтеся на те, як зручніше вам і вашій дитині. Може трапитись таке, що якісь годування ви скасуєте, водночас інші вам буде комфортніше залишити на більш тривалий час", – кажуть фахівці "Бережи себе".

ВООЗ та Дитячий Фонд ООН радять годувати лише грудним молоком малюка до 6 місяців, а після – вводити прикорм Фото: HayDmitriy/Depositphotos

✅ Не пришвидшуйте події, прислухайтесь до темпу вашої дитини, виділіть на відмову від кожного годування кілька днів або тижнів.

✅ Подумайте, які саме потреби задовольняє дитина за допомогою грудного вигодовування: чи їсть дитина "дорослу" їжу, як влаштований її раціон, чи набирає вона масу тіла тощо.

За необхідності проконсультуйтесь з вашим сімейним лікарем щодо харчування дитини.

✅ Проаналізуйте, як дитина засинає та чи вміє робити без попереднього годування. Якщо ні – поступово вводьте нові щовечірні ритуали на сон (купання, читання, складання іграшок чи інша активність, яка сповільнює роботу нервової системи). Так дитина запамʼятовуватиме, що після певних дій можна засинати.

✅ Виділіть ресурс на те, щоб якісно проводити спільний час із дитиною в процесі відлучення.

Прикладання до грудей — це можливість для дитини взаємодіяти з мамою. Подумайте, що може замінити цей контакт: ігри, прогулянки, малювання тощо.

✅ Якщо дитина впала чи засмутилася, спробуйте покращити її настрій іншим способом, окрім як прикладанням до грудей. Наприклад, обіймами, словами, погладжуваннями.

✅ Не сидіть з дитиною у "годувальних" місцях, щоб не заохочувати дитину просити груди.

✅ Також можна обмежити легкий доступ дитини до грудей за допомогою одягу.

✅ Зрештою, якщо це можливо, заручіться підтримкою рідних.

Якщо всі члени сім'ї будуть готові допомогти вам і дитині під час відлучення і не будуть тиснути, цей процес буде простішим та комфортнішим.

Які обставини не є протипоказом для ГВ?

Дискомфорт

Деякі жінки відчувають дискомфорт під час грудного вигодовування, особливо в перші дні й тижні. Їх турбує біль у грудях, запалення або тріщини сосків.

У NHS кажуть, що це часто трапляється, коли дитину неправильно прикладають до грудей або вона не може захопити сосок.

Акушери, лікарі або консультанти з грудного вигодовування можуть допомогти правильно прикласти дитину до грудей і налагодити ГВ.

Відчуття, що молока "недостатньо"

Багато жінок хвилюються, що їхня дитина отримує недостатньо молока і не наїдається. Варто звертатися до лікаря, щоб це з’ясувати і за потреби збільшити кількість молока.

Деякі ліки

Багато лікарських засобів сумісні з грудним вигодовуванням. Можна обговорити можливість їх використання або заміни на інші з лікарем. Додатково перевірити ліки на сумісність із ГВ можна на ресурсі e-lactancia.

Також матерям можна продовжувати ГВ попри "нагрубання" молочних залоз і мастит (запалення) – годування малюка навпаки прискорить одужання жінки.

Вихід на роботу

За правильної організації та планування грудного вигодовування, його можна поєднувати з роботою. Відповідно до Кодексу законів про працю, жінки з дітьми віком до півтора року мають бути забезпечені додатковою перервою (не рідше, ніж кожні три години щонайменше по 30 хв), щоб відлучитись і зцідити молоко чи погодувати дитину.

Нова вагітність

Годування дитини грудним молоком не впливає на перебіг нормальної вагітності.

Жінка може відчувати втому, біль у грудях, зменшення обʼєму молока, зміни апетиту, стрес, однак нова вагітність не є абсолютним показом для завершення ГВ.

Після народження другого малюка можна поєднувати годування обох дітей – такий спосіб називається "тандемним вигодовуванням", додають у NHS.

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Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чому годуючим мамам насправді можна їсти червоні продукти, і від чого таки варто відмовитися.

Також експерти пояснювали, коли потрібно зціджуватися і скільки кави можна пити, якщо ви на ГВ.