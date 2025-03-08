Лондонські лікарі повернули пацієнтам нюх і смак, які зникли після COVID-19: допомогла операція

У Лондоні лікарі успішно відновили нюх і смак людям, які втратили ці відчуття через Long COVID.

Для цього хірурги провели пацієнтам новаторську операцію, в ході якої розширювали носові дихальні шляхи.

Про свої результати медики розповіли у дослідженні, опублікованому в журналі Facial Plastic Surgery, пише The Guardian.

Long COVID (або постковідний синдром) – це термін, який використовується для опису тривалих симптомів, що зберігаються або з'являються після того, як людина одужала від гострої фази COVID-19. Симптоми можуть тривати тижнями або навіть місяцями після зараження і можуть варіюватися за інтенсивністю та характером.

Більшість пацієнтів з діагнозом COVID-19 одужують повністю, однак у деяких з них розвиваються віддалені наслідки.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, приблизно у шістьох зі 100 інфікованих вірусом SARS-CoV-2 розвивається тривалий COVID-19. Йдеться мільйони людей у ​​всьому світі.

Втрата нюху та смаку є одним із понад 200 симптомів, про які повідомляють люди з тривалим COVID-19.

Наразі хірурги Лондонського університетського госпіталю NHS Foundation Trust (UCLH) вилікували десяток пацієнтів, кожен із яких після інфікування зазнав значної втрати нюху.

В усіх них ця проблема спостерігалася понад два роки, а інші методи лікування, як-от тренування нюху та використання кортикостероїдів, не давали результатів.

У дослідженні, спрямованому на пошук нових шляхів вирішення проблеми, хірурги випробували техніку під назвою функціональна септоринопластика (fSRP). Її зазвичай використовують для виправлення будь-яких відхилень носової перегородки і збільшення розміру носових проходів.

Це покращує потік повітря до нюхової області, що розташована у верхній частині носової порожнини та відповідає за відчуття запаху. Лікарі зазначили, що операція дозволила більшій кількості пахучих речовин – хімічних сполук, які мають запах – досягати верхньої частини носа, де розташований центр нюху.

Вони вважають, що інтенсивніше надходження пахучих речовин до цієї області "запускає" відновлення нюху у пацієнтів, які втратили його через тривалий COVID-19.

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Професор Пітер Ендрюс, провідний консультант із ринології та пластичної хірургії обличчя, який очолював це дослідження, зазначив, що хірургічне втручання збільшило прохідність дихальних шляхів приблизно на 30% – на стільки ж збільшився і повітряний потік.

"Це дослідження показало вражаючі результати: якщо ми застосовуємо принцип розширення носового або нюхового проходу, ми отримуємо реактивацію нюху, а потім – його покращення. При аносмії, спричиненій тривалим COVID-19, у пацієнтів або повністю відсутнє нюхове сприйняття, або воно дуже слабке, тому нам потрібно якось "пробудити" їхню нюхову систему. І ця операція фактично робить це.

Вона ніби "пробуджує" нюхову слизову оболонку, а потім цей ефект посилюється завдяки збільшенню носового проходу – до цієї області надходить більше пахучих речовин, і ми спостерігаємо значне відновлення у більшості пацієнтів. Усі, кому ми провели операцію, відчули покращення", – пояснює Пітер Ендрюс.

У рамках дослідження функціональну септоринопластику провели 12 пацієнтам. Водночас контрольна група з 13 пацієнтів продовжувала тренування нюху.

Усі пацієнти, яким зробили fSRP, повідомили про покращення нюху, тоді як у групі, що проходила нюхові тренування, жоден пацієнт не відчув покращення, а у 40% з них навіть зафіксували погіршення нюху.

27-річна Пенелопа Ньюман розповіла, що після операції її смак і нюх майже повністю відновилися.

"До операції на носі я вже майже змирилася з тим, що, ймовірно, ніколи більше не зможу відчувати смаки та запахи так, як раніше. Але після операції я знову почала насолоджуватися їжею та ароматами, як колись.

Тепер я можу готувати та їсти страви з часником і цибулею, і люди можуть готувати для мене. Я можу ходити в ресторани з друзями та родиною", – поділилася враженнями вона.

Раніше вчені виявили, де може ховатися причина Long COVID.