У Львові прооперували хлопчика, який упродовж 2 років 8 разів ламав руку в одному і тому ж місці

Хірурги видалили пухлину з кістки та встановили два імпланти

У Львові прооперували 10-річного хлопчика з Тернопільщини, який упродовж двох років вісім разів ламав руку в одному і тому ж місці.

Через пошкодження кістка дитини розм’якла і буквально "провалювалася", розповіли у львівському "Охматдиті".

Вперше 10-річний Іван зламав плечову кістку в 2022 році, коли впав під час збирання грибів. У лікарні йому наклали гіпс. Здавалося, що кістка зрослася, однак незабаром у нього знову виник перелом у тому ж самому місці.

"Ми чули лише одне – він це переросте і все буде добре. Радили пити кальцій, їсти молочні продукти. Але ми всі жили у страху: син не міг кататися на велосипеді, не грав у футбол, не піднімав навіть легкі речі – боявся нового перелому. У нього по суті від 2022 року не було дитинства", – розповіла мама хлопчика.

Коли у дитини стався восьмий перелом, сім'я звернулася до львівського "Охматдиту". Хлопчику зробили рентген і з’ясували, що часті переломи спричинені пухлиноподібним утворенням у кістці.

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"Кістка була настільки розм’якшена, що буквально провалювалася під невеликим натиском. Ще трохи – і вона могла б зруйнуватися повністю", – розповів ортопед-травматолог Олег Токай.

Ортопеди-травматологи провели хлопцю складну операцію і видалили пухлину розміром 9 см на 4 см. Дефект замістили кістковими трансплантатами, а також також встановили два гнучкі титанові стержні, щоб уникнути повторних переломів.

Матеріал пухлини передали на гістологічне дослідження, щоб встановити остаточний діагноз. Гістологія підтвердила, що це – аневризмальна кіста.

Після операції руку хлопця знерухомили тільки косиночною пов'язкою, не використовуючи важкої гіпсової.

Зараз Іван проходить активну реабілітацію, відновлює рухи у плечовому суглобі та силу м'язів, його кістка має повністю відновити свою структуру та міцність, кажуть лікарі.

"Нарешті хлопчик зможе повернути собі звичне дитинство – без страху перед кожним рухом", – додають у медзакладі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію 51-річного жителя Львівщини, який не міг їсти через велику пухлину, що стискала стравохід.