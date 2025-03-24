Тиснула на стравохід: у Львові врятували чоловіка, який не міг їсти через велику пухлину

Пацієнта виписали з лікарні на четверту добу після операції

У Львові прооперували 51-річного чоловіка, який не міг їсти через велику пухлину. 10-сантиметрова фіброліпома заочеревинного простору стискала пацієнтові стравохід.

Новоутворення в таких місцях виявляють украй рідко, кажуть у Першому медичному об’єднанні Львова.

За словами лікарів, в організмі 51-річного Віталія з Львівщини доброякісна пухлина росла безсимптомно. Але раптово він відчув, що їжа більше не проходить по стравоходу. Всі спроби поїсти спричиняли сильний біль за грудиною. Так тривало два тижні.

Місцеві медики не розуміли, у чому причина. Коли чоловік знепритомнів і мав критично низький тиск, його "швидкою" привезли до лікарні Святого Пантелеймона.

Чоловіка обстежили і виявили у нього доброякісну пухлину – 10-сантиметрову фіброліпому заочеревинного простору. Це не рідкісний вид пухлин, але її розташування здивувало лікарів.

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"Утвір було виявлено в дуже незвичному місці: на переході грудного відділу хребта в поперековий відділ, зі здавленням стравоходу та зі зміщенням аорти вліво на 6 сантиметрів. Крім цього, пухлина також посунула та стиснула порожнисту вену пацієнта.

За мої 40 років стажу я оперував величезну кількість різновидів пухлин. Але в такому місці фіброліпому ніколи не зустрічав", – зазначив провідний хірург лікарні Святого Пантелеймона Юрій Шаваров.

Пухлина глибоко розрослася позаду магістральних судин, тому лікарям було вкрай важко до неї дістатись.

"Якщо зачепити бодай одну з судин, пацієнт помре від крововтрати. Аби цього уникнути, до операції залучили судинного хірурга. На щастя, все минуло без ускладнень. За дві години в операційній команді хірургів вдалося успішно видалити пухлину", – зазначають у медзакладі.

Чоловіка виписали з лікарні на четверту добу після операції.

Нагадаємо, раніше у львівському "Охматдиті" лікарі провели операцію однорічній дитині з рідкісним захворюванням – папіломатозом гортані. Через недугу дитина не могла самостійно дихати.