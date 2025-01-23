Вчені назвали фактор, який може знизити ризик смерті у хворих на рак

Сильні м’язи та хороша фізична підготовка можуть майже вдвічі зменшити ризик смерті у разі захворювання на рак.

Таких висновків дійшли вчені у дослідженні, опублікованому в науковому журналі British Journal of Sports Medicine, пише The Guardian.

Попри прогрес у лікуванні раку, якого людство досягло останніми роками, побічні ефекти від препаратів можуть негативно впливати на організм людини та її шанси на одужання і виживання.

У новому дослідженні науковці під керівництвом Університету Едіт Ковен в Австралії проаналізували дані майже 47 тисяч пацієнтів з різними видами та стадіями раку. Їхньою метою було визначити, чи пов’язані сила м’язів та рівень кардіореспіраторної підготовки з меншим ризиком смерті.

За словами дослідників, люди з хорошою фізичною підготовкою мали на 31-46% менше шансів померти з будь-якої причини.

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За таких самих умов у пацієнтів з раком 3 та 4 стадій ризик смерті зменшувався на 8-46%, а у хворих на рак легенів та травного тракту – на 19-41%.

"Наші результати підкреслюють, що силу м’язів потенційно можна використати в клінічній практиці для визначення ризику смертності у хворих на рак на пізніх стадіях. Отже, вправи на зміцнення м'язів можуть застосовуватися для збільшення тривалості життя", – зазначили дослідники.

Нагадаємо, вчені виявили, що деякі продукти ускладнюють боротьбу організму з раковими клітинами.