Вчені виявили, що деякі продукти ускладнюють боротьбу організму з раковими клітинами

Їжа, яку ми споживаємо, може послаблювати здатність організму "боротися" з раковими клітинами у товстому кишківнику.

Ймовірний "винуватець" цього – дисбаланс жирних кислот, зокрема надлишок Омега-6, які ми отримуємо з ультраперероблених продуктів.

У дослідженні, результати якого опублікували у The journal of the British Society of Gastroenterology, йдеться про те, що Омега-3 жирні кислоти мають протизапальні та протипухлинні властивості, а надлишок омега-6 може послаблювати або навіть блокувати ці корисні ефекти, пише CNN.

Вчені вивчали тканини товстого кишківника, уражені злоякісною пухлиною. Їх зразки взяли у 80 пацієнтів зі США. Потім їх порівнювали зі здоровою тканиною, взятою у того ж пацієнта.

Дослідники намагалися виявити спеціальні медіатори, які мають протизапальну дію. Їх виробляє організм з Омега-3 жирних кислот.

Науковці зробили висновок, що без достатньої кількості Омега-3 запалення "продовжуватиме вирувати", пошкоджуючи ДНК клітин. Таким чином створюються сприятливі умови для росту і поділу злоякісних клітин.

"У шлунково-кишковому тракті щодня відбуваються мутації. Зазвичай їх "придушує" імунна система за допомогою молекул або медіаторів з Омега-3.

Але якщо у вашому організмі хронічний запальний процес, який виник через дисбаланс Омега-6, (які зазвичай містяться в ультраоброблених і нездорових продуктах), то я вважаю, що мутації легше "закріпитися" і організму важче з нею боротися", – пояснив Тімоті Єтман, хірург-онколог і професор Університету Південної Флориди та Інституту раку загальної лікарні в Тампі (США).

Водночас дослідники стверджують, що проблема не в Омега-6, а у тому, що в нашому раціоні не вистачає Омега-3.

Що таке Омега-3 та Омега-6?

Поліненасичені жирні кислоти, зокрема Омега-3 та Омега 6, необхідні для нашого здоров’я. Утім, організм не може їх виробляти самостійно, тому повинен їх отримувати з продуктів, які ми споживаємо.

Омега-3 містяться в жирній рибі, морепродуктах, насінні льону та чіа, пекані, волоських і кедрових горіхах. Вони забезпечують організм енергією та підтримують імунітет.

Окрім того, омега-3 необхідні для "налаштування" процесів запалення в тілі, стискання судин, утворення сперми, здоров’я та розвитку мозку.

Водночас Омега-6 стимулюють ріст волосся та впливають на стан шкіри, регулюють обмін речовин, зміцнюють здоров'я кісток, а в деяких випадках можуть навіть мати протизапальну дію.