Не пов'язаний зі схудненням: у препаратів Ozempic і Wegovy знайшли ще один позитивний ефект

Препарати від ожиріння та діабету Wegovy та Ozempic можуть знизити ризик інфаркту

Активний компонент препаратів для лікування ожиріння та діабету Wegovy та Ozempic – семаглутид – може знизити ризик інфаркту, інсульту або смерті від серцево-судинних захворювань на 20%.

Про це йдеться у дослідженні науковців Університетського коледжу Лондона, представленого на Європейському конгресі з ожиріння, пише The Guardian.

Наразі одними з найефективніших засобів для боротьби з ожирінням є препарати з діючими речовинами ліраглутид (торгова назва Саксенда) та семаглутид (торгова назва Вегові).

Семаглутид – це ін'єкційна речовина, яка міститься у препаратах для лікування ожиріння та діабету 2 типу. Він діє шляхом пригнічення апетиту та збільшення секреції інсуліну.

Згідно з результатами дослідження, семаглутид позитивно впливав на серцево-судинну систему учасників – незалежно від їхньої початкової ваги або кількості втрачених кілограмів.

Дослідження, в якому взяли участь 17 604 дорослих з ожирінням, тривало 40 місяців. Учасники були випадковим чином розподілені на групи, які отримували або семаглутид, або плацебо.

Результати показали, що учасники, яким призначали семаглутид, втратили в середньому 10,2% маси тіла та 7,7 см у талії протягом чотирирічного періоду, тоді як група плацебо втратила 1,5% маси тіла та 1,3 см у талії.

Дослідники вважають, що семаглутид може стати революційним способом лікування ожиріння та покращення серцево-судинного здоров'я.

"Це фантастичний препарат, який дійсно змінює правила гри. Це дослідження говорить про те, що семаглутид може мати й інші механізми позитивного впливу на серцево-судинну систему, окрім схуднення", – каже директор Національного інституту досліджень результатів серцево-судинних захворювань Джон Дінфілд.

Він вважає, що цей препарат слід призначати рутинно для лікування серцево-судинних захворювань.

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Нагадаємо, раніше науковці виявили, що препарат для лікування діабету Ozempic компанії Novo Nordisk уповільнює прогресування хронічної хвороби нирок у пацієнтів. Ще одне дослідження продемонструвало, що Ozempic допомагає покращити стан печінки у людей з ВІЛ.

Крім того, вчені дослідили препарат Ozempic на ризик появи суїцидальних думок. Науковці не виявили ознак збільшення суїцидальних думок у пацієнтів, які приймали препарати проти діабету та для схуднення – Ozempic та Wegovy.

Анастасія Мосорко, "УП. Життя"