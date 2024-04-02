"Відпустила додому з інфарктом": на Львівщині лікарку підозрюють у недбалості через смерть пацієнта

Терапевтку однієї із центральних районних лікарень Львівської області підозрюють у неналежному виконанні обов’язків через смерть пацієнта.

63-річний чоловік хворів на інфаркт міокарда, але йому діагностували "ішемічну хворобу серця", повідомила Львівська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури жінці вже повідомили про підозру.

За даними слідства, у червні 2023 року чоловік звернувся в лікарню зі скаргами на високий артеріальний тиск та болі за грудиною.

Терапевтка приймального відділення провела огляд 63-річного пацієнта та зробила електрокардіограму.

За результатами обстежень вона нібито встановила неправильний діагноз (ішемічна хвороба серця) та відпустила хворого додому.

Проте насправді у чоловіка був інфаркт міокарда, тож він потребував консультації суміжних спеціалістів (кардіолога/реаніматолога) та термінової госпіталізації у стаціонар.

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"Через кілька годин від моменту первинного обстеження хворий помер на робочому місці – території кар’єру.

Причиною смерті стало захворювання серця – гострий інфаркт, яке ускладнилось порушенням скоротливої функції серцевого м'яза і призвело до зупинки серця, кровообігу та дихання", – кажуть правоохоронці.

Підозрюваній інкримінують "неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого" (ч. 1 ст. 140 КК України).

Максимальне покарання, передбачене цією статтею, – два роки увʼязнення.

Запобіжний захід ще не обрали. Досудове розслідування проводять слідчі третього відділення поліції Стрийського районного управління у Львівській області.

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