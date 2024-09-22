Діабет 2 типу, хвороби печінки та серця: вчені знайшли спосіб, як виявити ризики захворювань у дітей

Науковці вважають, що схильність до метаболічних захворювань може показати аналіз крові

Британські дослідники розробили аналіз дослідження ліпідів – жирних кислот – який здатний виявити у дітей ранні ознаки метаболічних захворювань, як-от діабету 2 типу, хвороби печінки та серця.

Науковці з Королівського коледжу Лондона виявили зв’язок між ліпідами та захворюваннями, що впливають на обмін речовин у дітей, повідомляє The Guardian.

Висновки свого дослідження вони опублікували в Nature Medicine.

Вчені вважають, що тисячі видів ліпідів в організмі людини не можна поділяти на "хороші" чи "погані". Натомість кожен із них виконує окремі функції.

Цей підхід вирішили випробувати у ході експерименту за участю 1300 дітей з діагнозом ожиріння.

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Спершу автори дослідження оцінили ліпіди в їхній крові. Після цього 200 учасників протягом року використовували модель Хольбека – популярний у Данії метод зміни способу життя.

Подальші дослідження засвідчили, що в крові цих дітей зменшилася кількість ліпідів, пов’язаних із ризиком діабету, стійкістю до інсуліну та артеріальним тиском. Натомість індекс маси тіла (ІМТ) помітно не покращився.

"Протягом десятиліть вчені покладалися на систему класифікації ліпідів, яка розділила їх на "хороший" і "поганий" холестерин, але тепер за допомогою простого аналізу крові ми можемо оцінити набагато ширший діапазон молекул ліпідів, які можуть бути життєво важливими ранніми ознаками хвороби", – пояснила провідна авторка дослідження, докторка Крістіна Легідо-Квіглі.

За словами науковців, виявити ліпіди, які можуть демонструвати ризики метаболічних хвороб, можна за допомогою вже наявних у лікарнях пристроїв.

Завдяки апаратам перевірки плазми медичні працівники можуть помітити ранні ознаки захворювання навіть у немовлят та вчасно допомогти з лікуванням, стверджують вчені.

"У майбутньому це має потенціал стати абсолютно новим способом оцінки особистого ризику захворювання. Вивчаючи, як змінювати молекули ліпідів в організмі, ми навіть зможемо повністю запобігти метаболічним захворюванням, таким як діабет", – зауважила Крістіна Легідо-Квіглі.

Раніше ми розповідали, чи можуть діти приймати популярні ліки від ожиріння типу Ozempic і Wegovy, Saxenda та Victoza.