Інтенсивні заняття спортом можуть зменшити відчуття голоду? Вчені вважають, що так

Тренування здатні пригнічувати вивільнення "гормону голоду" греліну. Утім, інтенсивні фізичні навантаження можуть бути більш ефективними, ніж помірні. Це може бути більш вираженим у жінок.

Так стверджують дослідники з Університету Вірджинії (США). Вони провели дослідження, результати якого опублікували у науковому журналі Journal of the Endocrine Society, пише Medical News Today.

У дослідженні взяли участь 8 здорових чоловіків та 6 жінок, середній вік який становив 43 і 32 роки відповідно.

Рівень греліну в їхньому організмі вимірювали перед початком тренувань, а також після помірних та інтенсивних фізичних навантажень. Учасники самостійно повідомляли про відчуття голоду та власний апетит.

За словами дослідників, існує два типи греліну: ацильований (AG) та деацильований (DAG). Другий становить близько 80% від загальної кількості греліну в організмі.

РЕКЛАМА:

І в жінок, і в чоловіків науковці спостерігали зниження рівня греліну DAG після інтенсивних фізичних навантажень порівняно з помірними.

"Вправи вищої інтенсивності пригнічують відчуття голоду більше, ніж нижчої. Виходячи з того, що ми знаємо про те, як грелін може взаємодіяти з "центром голоду" мозку – гіпоталамусом – ці результати не були несподіванкою", – сказала Кара Андерсон, наукова співробітниця Школи медицини Університету Вірджинії і провідна автор дослідження.

Крім того, вчені також з’ясували, що тільки у жінок після високоінтенсивних тренувань значно знизився рівень греліну AG.

"Це підтверджує необхідність проведення подальших досліджень, щоб зрозуміти, як біологічна стать може впливати на фізичні вправи та гормональні реакції.

Високоінтенсивні вправи можуть бути кращими за помірні для зниження рівня греліну та модифікації почуття голоду. Стать може впливати на цю реакцію", – розповіла Андерсон.

За словами доктора медичних наук і медичного директора Центру хірургічної втрати ваги MemorialCare у Каліфорнії (США) Міра Алі, це може стати альтернативним методом пригнічення апетиту для тих, хто намагається схуднути.

Кара Андерсон додала, що дослідники мають намір вивчати, як інтенсивність фізичних вправ та рівень греліну впливають на апетит у людей з ожирінням та/або предіабетом.

"Це допоможе нам визначити, чи впливають жирова тканина та/або резистентність до інсуліну на наші результати", – зауважила науковиця.

Раніше ми розповідали про 6 звичок, які допоможуть здорово схуднути.