Чи обов’язково займатися спортом щодня, щоб бути здоровим? Вчені мають відповідь, але є нюанс

Дослідження показало, що люди, які займаються фізичними вправами лише кілька днів на тиждень, отримують такі ж переваги для здоров’я, як і ті, хто залишається активним протягом усього тижня.

Такий висновок зробила команда європейських науковців. Результати дослідження опублікували в науковому журналі Circulation, повідомляє Medical News Today.

У дослідженні взяли участь майже 90 тисяч людей з Великої Британії, середній вік яких становив 62 роки.

За активністю всіх учасників впродовж тижня у 2013 – 2015 роках вчені спостерігали за допомогою спеціального пристрою – акселерометра.

"Використання в дослідженні даних акселерометра для об’єктивного вимірювання рівнів фізичної активності є сильною стороною, оскільки воно долає деякі обмеження попередніх досліджень, які покладалися на самооцінку активності", – сказав доктор медичних наук Рігвед Тадвалкар, який не брав участі в дослідженні.

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Отримані дані про фізичну активність залучених людей використали для того, аби поділити їх на три категорії:

неактивні – займалися спортом менше 150 хвилин на тиждень;

активні – займалися спортом понад 150 хвилин переважно 1 чи 2 рази на тиждень;

регулярно активні – займалися спортом понад 150 хвилин на тиждень, при цьому навантаження розподіляли рівномірно.

Довідково: Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує займатися фізичною активністю середньої інтенсивності щонайменше 150 хвилин на тиждень.

Подальші спостереження та дослідження ризиків багатьох захворювань показали, що учасники другої та третьої групи мали міцніше здоров’я.

Активні та регулярно активні учасники мали меншу ймовірність розвитку гіпертонії, діабету, ожиріння, апное уві сні тощо.

Порівняно з неактивними людьми, інші мали знижений ризик понад 200 захворювань. Водночас вчені не виявили істотних відмінностей між результатами учасниками другої та третьої групи.

Це означає, що ті, хто займаються кілька днів на тиждень, мають ті ж переваги для здоров’я, що й люди, які фізично активні постійно.

Натомість науковці, які не брали участі в дослідженні, звертають увагу на деякі обмеження результатів.

Зокрема, йдеться про те, що дані про активність збирали лише протягом одного тижня, що може не точно відображати довгострокову активність людини, говорить Рігвед Тадвалкар.

За словами доктора медичних наук Бредлі Сервера, автори дослідження залучили переважно людей старшого віку. На його думку, висновки щодо впливу активності на здоров’я можуть відрізнятися для інших категорій осіб.

"Однак, для людей, які прагнуть вести більш активний спосіб життя, ці результати пропонують обнадійливі ідеї.

Хоча регулярна та рівномірна фізична активність все ще корисна, дослідження показує, що навіть якщо людям важко займатися щоденними вправами, вони все одно можуть досягти користі для здоров’я, займаючись лише кілька днів на тиждень", – зауважує Рігвед Тадвалкар.

Водночас Бредлі Сервер рекомендує перед початком занять звертати увагу на стан свого здоров’я, особливо після тривалої перерви.

"Якщо ви деякий час не займалися спортом, перш за все переконайтеся, що ви достатньо здорові, щоб розпочати програму вправ.

Я б застеріг людей, які займаються спортом лише у вихідні: не перестарайтеся. Нерегулярні вправи можуть збільшити частоту проблем з опорно-руховим апаратом. Слухайте своє тіло: якщо у вас починає щось боліти, це означає, що воно говорить вам змінити підхід", – каже доктор медичних наук Бредлі Сервер.

Нагадаємо, вчені встановили, що люди, які для пересування використовують велосипед, мають найнижчий ризик смерті.