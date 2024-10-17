"Вдень і вночі були напади із зупинками дихання": історія дівчинки, яка у 2 місяці захворіла на кашлюк

Маленька Вероніка з Рівного захворіла на кашлюк ще до того, як отримала перше щеплення від недуги – у два місяці.

По декілька разів на день вона мала напади кашлю, які супроводжувалися зупинками дихання. А потім ще пів року дитина жила з наслідками хвороби.

Історію боротьби за життя Вероніки розповіли у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Кашлюк – бактеріальне інфекційне захворювання, яка характеризується судомними нападами кашлю. Вони небезпечні тим, що можуть призвести до зупинки дихання та нестачі кисню в мозку.

Особливо небезпечним кашлюк є для немовлят, тому перше щеплення від цієї хвороби роблять ще у двомісячному віці.

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За словами матері Вероніки Наталії, у перші дні хвороба була дуже схожою на звичайне ГРВІ. Дитина мала нежить та трохи "покахикувала". Температура не була високою: спочатку трималася на рівні 37,3-37,5℃, а згодом знизилася до 36,7-36,8℃.

Тому спершу лікарі діагностували у Вероніки саме ГРВІ. Однак згодом кашель погіршувався – став сухим і дуже сильним.

Тоді дівчинці поставили новий діагноз – бронхіт. Але антибіотики не допомагали. Наталії з Веронікою довелося знову повертатися у лікарню.

Лікарка, яка на той час заміняла сімейну, дійшла висновку, що у немовляти зовсім не бронхіт. Вона виписала суспензії для зупинки спазму кашлю і сказала невдовзі прийти на ще одне обстеження.

Родина маленької Вероніки Міністерство охорони здоров'я України/Facebook

Вже за день дитина знову була у лікарні.

"Вероніці ставало все важче відкашлятися, вона червоніла, мала сльози та соплі. Це страшний кашель.

Наскільки пам’ятаю, це був 10-й день хвороби – і тоді лікарка сказала нам, що це кашлюк, хоч і не підтвердила діагноз. Також додала – якщо стане гірше, треба буде їхати у стаціонар", – розповідає Наталія.

Тієї ночі дитина почала закашлюватися – аж до зупинки дихання.

"У мене на очах дитина почала синіти й задихатися – десь о третій годині ночі. Я вибігла з нею на вулицю, це була осінь – майже рік тому.

Вона ніби відкашлялася, почала дихати знову, а ми з чоловіком одразу зібрали речі та поїхали до лікарні. Коли ми приїхали, дитина не кашляла, горло не червоне, температури не було", – згадує жінка.

Тоді лікарі навіть не одразу зрозуміли, чому до них привезли дівчинку. Після пояснень Наталії її з донькою поклали до пульмонологічного відділення. Згодом встановили точний діагноз – кашлюк.

На той час у Вероніки щеплень проти цієї хвороби не було. Дитину хотіли вакцинувати у два місяці, але на тоді вона вже кашляла, тому лікар вирішив відкласти щеплення.

Коли Вероніка почала задихатися, її перевели у відділення інтенсивної терапії та прописали антибіотики. У палаті Наталія з донькою були одні. Там вони провели 2 тижні.

"Прогнози лікарів щодо Вероніки були невтішними – саме у той період у лікарні загинуло немовля від кашлюка. Вдень і вночі були напади із зупинками дихання. Вероніка не справлялася зі слизом, який відходив, тому їй відсмоктували слиз.

У перші дні напади ставалися по 7-8 разів за ніч, а потім по 2-3. Навіть після виписки з лікарні ще пів року дитина кашляла", – каже жінка.

Невдовзі виявилося, що на кашлюк захворіла вся родина, зокрема й старші діти Наталії – тоді ще 11-річний син Андрій та однорічна донька Богдана.

"Загалом заразилися кашлюком, мабуть, усі. Згодом я зрозуміла, що першим у мене захворів син, і він приніс це в хату. Я не знала, що це кашлюк, бо він вакцинований, це ще й збіглося з сезонною алергією. У сина була температура 37℃, легкий кашель, незначний нежить.

Потім, думаю, захворіла я – теж був нежить і кашель. У Богдани перебіг хвороби був легким, схожим на ГРВІ. За 5 днів усе пройшло, тільки носа промивали. Чоловік, до речі, за пів року до цього був ревакцинований від кашлюку, тому ми не зрозуміли, він хворів чи ні", – розповідає жінка.

Пів року родина жила в ізоляції, щоб Вероніка не підхопила ГРВІ та інших інфекцій. Адже лікарі попередили: у невакцинованих дітей, які перехворіли на кашлюк, кашель може повернутися

"Люди, коли бачили, як Вероніка кашляє, навіть оберталися на вулиці, лякалися, хоча це вже був не такий сильний кашель, як на початку", – згадує Наталія.

Через чотири місяці кашель у дівчинки став меншим, а напади – рідшими. У 6 та 7 місяців її вакцинували від кашлюку.

"Хочу сказати, щоб батьки не грались зі здоровʼям: ні дітей, ні своїм. Я нікому не побажаю того, що ми пережили", – наголосила Наталія.

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