В Україні збільшується кількість хворих на кашлюк: як вберегтися

В Україні швидко зростає кількість хворих на кашлюк. Лише в січні та лютому 2024 року медики зафіксували понад пів тисячі нових випадків захворювання.

Це – у 20 разів більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як зазначили у Міністерстві охорони здоров’я, абсолютна більшість хворих – діти, які не мали відповідного щеплення.

"Кашлюк є дуже заразним, він легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні", – зауважили у МОЗ.

За словами медиків, найбільш небезпечною ця недуга є для немовлят, адже вона має важкий перебіг і високий ризик виникнення ускладнень. Одним із них є апное – тимчасова зупинка дихання, про яку може свідчити посиніння обличчя. Високою серед найменших пацієнтів є й летальність.

Хоча старші діти та дорослі зазвичай одужують від кашлюку, хвороба може бути тривалою та виснажливою для організму.

Понад 90% хворих - діти, які не мали відповідного щеплення serezniy/Depositphotos

У міністерстві кажуть, що кашлюк починається як звичайне ГРВІ (підвищення температури тіла, нежить тощо). Серед симптомів – нападоподібний спазматичний кашель із свистом аж до почервоніння обличчя та сльозотечі, який розпочинається через 5-8 днів після інфікування. При цьому напади кашлю трапляються частіше вночі, ніж удень.

Одужання розпочинається за 4-8 тижнів, напади кашлю поступово стають менш інтенсивними та виникають рідше. Іноді цей процес може тривати від двох до шести місяців.

У МОЗ пояснюють: єдиний спосіб захистити себе та своїх дітей – зробити щеплення.

"Усі діти мають отримати чотири щеплення — у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Якщо з якоїсь причини вакцинацію пропустили, наздоженіть її якнайшвидше", – наголосили у відомстві.

Також від кашлюку можуть вакцинуватися й жінки у період між 16 та 32 тижнями вагітності – незалежно від того, чи отримували вони щеплення в дитинстві. Це важливо для того, щоб захистити новонародженого малюка від недуги у перші місяці його життя.

Нагадаємо, у Рівненській області у січні та лютому зафіксували 111 випадків захворювання на кашлюк. Це – у 37 разів більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.