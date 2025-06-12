Крутіння педалей покращує пам'ять? Вчені пов’язують їзду на велосипеді зі зниженням ризику деменції

Їзда на велосипеді пов’язана зі зниженим ризиком деменції та збереженням об’єму гіпокампа

Їзда на велосипеді може бути не лише корисною для фізичного здоров’я, а й ефективним способом зберегти ясність розуму в старшому віці.

Літні люди, які обирають велосипед як основний засіб пересування, мають значно нижчий ризик розвитку деменції, зокрема хвороби Альцгеймера.

Про це свідчать результати масштабного дослідження китайських та австралійських науковців, опублікованого в журналі JAMA Network Open, пише MedicalXpress.

Команда геріатрів, неврологів і фахівців із громадського здоров’я проаналізувала медичні дані майже 480 тисяч людей із Великої Британії, середній вік яких становив 56 років.

Протягом 13 років вчені відстежували стан здоров’я учасників, звертаючи увагу на звичні способи їхнього пересування (крім поїздок на роботу і з роботи).

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Результати вразили: ті, хто регулярно користувався велосипедом, мали не лише нижчу частоту випадків деменції, але й краще зберігали об’єм гіпокампа – ділянки мозку, відповідальної за пам’ять і просторову орієнтацію.

Ефект виявився особливо помітним серед людей, які не мали генетичної схильності до деменції (відсутність варіанту гена APOE ε4). Проте навіть носії цього гена отримували певну користь від велоруху.

Дослідники припускають, що поєднання фізичної активності та постійної просторової орієнтації під час їзди на велосипеді стимулює мозок і сприяє його довготривалому здоров’ю. А отже, звичайна поїздка велосипедом до магазину або в парк може мати набагато більше значення, ніж здається на перший погляд.

Це відкриття ще раз підкреслює важливість активного способу життя і може стати додатковим аргументом на користь розвитку велосипедної інфраструктури у містах, особливо в умовах старіння населення.

Раніше вчені дослідили зв’язок між високим артеріальним тиском і розвитком деменції.