Один із типів деменції викликає втрату емпатії: вчені виявили, як це впливає на мозок

Однією з найперших симптомів лобово-скроневої деменції вважають втрату емпатії. Науковці виявили, що цей прояв захворювання відображається в мозку зниженою активністю частин, які відповідають за внутрішні сигнали тіла, зокрема біль.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в JAMA Network Open, пише MedicalXpress.

Лобово-скронева деменція становить приблизно 5% випадків хвороби. Однак останнім часом цей вид недуги привернув значну увагу після того, як його діагностували в актора Брюса Вілліса.

Симптоми цього захворювання зазвичай починають помічати в 60-70 років. Захворювання значно впливає на поведінку, особистість та мовні здібності.

Одним із перших проявів цього типу деменції є втрата емпатії, що проявляється у зменшенні турботи до членів сім'ї та близьких.

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Досі науковці не знали, що при цьому відбувається в мозку пацієнтів, хворих на лобово-скроневу деменцію.

Тепер команда науковців з Каролінського, Лундського університетів та Університету Умео (Швеція) провели дослідження, аби виявити, як зменшується емпатія у хворих. Для цього вони залучили 28 людей зі скронево-лобною деменцією та порівняли активність їхнього мозку з 28 здоровими людьми.

У ході дослідження дослідники аналізували цей орган завдяки функціональній магнітно-резонансній томографії, поки людям показували зображення. На одних були руки, до яких торкалася ватна паличка, а на інших кінцівки кололи голками.

Такі зображення – добре відомий нейронауковий тест, який викликає почуття занепокоєння та страждання під час спостереження за болем іншої людини.

Аналіз показав, що у здорових людей при зображеннях активізувалися частини мозку, які відповідають за моніторинг внутрішніх сигналів тіла, зокрема болю. Однак у пацієнтів із лобно-скроневою деменцією активність у цих областях мозку була значно знижена.

Такі особливості головного мозку можуть мати міцний зв'язок зі ступенем емпатії, який хворі учасники мали в повсякденному житті. Оцінку їхній здатності співчувати і виражати теплі почуття давали їхні члени родини.

Вважається, що емпатія складається з двох проявів – емоційної, тобто здатності реагувати на почуття інших, та когнітивної, яка полягає в можливості розуміти поведінку людей.

Хоча ці поняття тісно пов'язані, люди можуть мати лише один аспект. Наприклад, пацієнти з антисоціальним розладом особистості зазвичай добре розуміють наміри та мотивацію інших людей, тобто мають когнітивну емпатію, однак не можуть співпереживати емоційно.

Результати дослідження показали, що пацієнти з деменцією мають послаблену емоційну емпатію – здатність реагувати на почуття інших.

Автори дослідження сподіваються, що подальше вивчення хвороби допоможе знайти її причини та розробити дієві ліки."

Ми сподіваємося, що розуміння того, як мозок обробляє емпатію при лобно-скроневій деменції, може не лише допомогти покращити діагностику, але й у майбутньому прокласти шлях для потенційних методів лікування, які пом'якшують деякі руйнівні наслідки цієї хвороби", – зауважили науковці.

Раніше вчені назвали фактори, які впливають на розвиток деменції.