Деменція відступає? Вчені кажуть, ця хвороба рідше зустрічається у молодших поколінь

Люди, народжені в останні десятиліття, мають нижчий ризик розвитку деменції порівняно з попередніми поколіннями. Ця закономірність особливо простежується серед жінок.

Про це йдеться у новому дослідженні науковців з Австралії, результати якого опублікували у науковому журналі Jama Network Open, пише The Guardian.

Вчені аналізували дані понад 62 тисячі осіб старших за 70 років родом із США, Великої Британії та деяких інших країн Європи.

Команда вчених розробила алгоритм, що дозволяє оцінити ймовірність розвитку деменції. Він допомагає проаналізувати широкий спектр даних учасників та результати когнітивних тестів, що оцінюють пам’ять, увагу, мислення тощо.

Опісля учасників розділили на кілька груп за двома критеріями: покоління та вік.

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Дослідники виявили, що поширеність деменції зростала з віком серед усіх категорій у кожному з трьох регіонів: Великобританії, США та Європі. Однак у певному віці люди з останніх поколінь були менш схильні до деменції порівняно з представниками попередніх. Науковці кажуть, такий результат був очікуваним.

Вони також додали, що ця тенденція була більш вираженою серед жінок, особливо в Європі та Англії. Однією з причин, чому так може бути, на думку вчених, є розширення доступу до освіти для жінок в середині ХХ століття.

"Наприклад, у США серед людей у віці від 81 до 85 років 25,1% тих, хто народився між 1890-1913 роками, мали деменцію, порівняно з 15,5% тих, хто народився між 1939-1943 роками.

Молодші покоління рідше хворіють на деменцію в тому ж віці, що й їхні батьки чи бабусі й дідусі, і це обнадійливий знак. Загальний тягар деменції продовжуватиме зростати зі старінням населення. При цьому зберігається значна нерівність, особливо за статтю, рівнем освіти та географічним розташуванням", – сказала докторка Сабріна Ленцен з Центру бізнесу та економіки охорони здоров’я Університету Квінсленда (Австралія).

Хоча дослідження не вивчало причини виникнення такої тенденції, професорка Тара Спайрс-Джонс, директорка Центру досліджень мозку в Единбурзькому університеті (Шотландія) зазначила, що це може бути пов'язано з низкою факторів, як-от обов'язкова освіта, заборона куріння і поліпшення лікування хвороб серця, діабету і порушень слуху.

Раніше ми розповідали, що може підвищити ризик розвитку деменції у людей похилого віку.