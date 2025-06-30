Кабмін підтримав виділення додаткових 3,1 мільярда гривень на закупівлю ліків

Кабінет міністрів затвердив зміни до Держбюджету на 2025 рік. Додаткові 3,1 мільярда гривень планують спрямувати на ліки.

Про це повідомили членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина та благодійний фонд "Пацієнти України".

Ці кошти Міністерство охорони здоров’я зможе втратити на програми закупівель ліків, де є значний дефіцит.

Як зазначили "Пацієнти України", таке вперше відбувається в середині бюджетного року.

"У надзвичайно складних умовах ці 3 мільярди гривень – критично важливий ресурс для пацієнтів. Водночас це лише частина від реальної потреби: загальна сума недофінансування закупівель ліків становить 8 мільярдів гривень.

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Проте пацієнтська спільнота не збирається зупинятися. Ми прагнемо, щоб всі пацієнти отримували життєво важливі ліки", – зазначили у благодійному фонді.

Необхідно ще 5 мільярдів гривень у бюджеті на 2026 рік, щоб покрити 100% потреб пацієнтів у ліках.

"Тепер черга за Верховною Радою. Закликаємо депутатів підтримати зміни до бюджету це рішення прямо вплине на життя тисяч українців із тяжкими захворюваннями", – додали у "Пацієнтах України".

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає виділення додаткових 8,6 мільярда гривень з держбюджету на закупівлю медикаментів зареєстрували у Верховній Раді наприкінці травня 2025 року.

За словами голови комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, раніше виділені фінанси покривають потребу менш ніж на 60%.