Раді пропонують виділити додаткові кошти на закупівлю ліків: наразі недофінансування складає 40%

Додаткові кошти пропонують виділити з Резервного фонду для централізованої закупівлі ліків

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає виділення додаткових коштів з держбюджету на централізовану закупівлю медикаментів.

Раніше виділені фінанси покривають потребу менш як на 60%, повідомив голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Автори законопроєкту №13308 пропонують виділити додаткові 8,6 мільярда гривень на придбання медичних засобів пацієнтам з орфанними захворюваннями, вірусними гепатитами, ВІЛ-інфекцією, туберкульозом і раком.

"У зв’язку з можливим скороченням фінансування від наших партнерів програм з виявлення та лікування ВІЛ-інфекції і туберкульозу, важливо передбачити додаткові кошти з бюджету.

За наявного рівня фінансування обмеженим може бути інноваційне лікування тяжких онкологічних і орфанних захворювань, які потребують новітніх лікарських засобів", – застеріг нардеп.

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Також окремої уваги потребують ліки проти вірусних гепатитів, випадки яких в Україні зростають, зокрема серед військових.

Крім того, у 2022 році в Україні запустили програму розширеного скринінгу новонароджених на спадкові та вроджені рідкісні захворювання. Відтак зростає можливість діагностики хвороб на ранніх стадіях, а також додаткова потреба забезпечити хворих дітей ліками.

Радуцький пояснив, що у 2025 році державний бюджет передбачив рекордне фінансування сфери охорони здоров’я, виділивши на цю галузь понад 217 мільярдів гривень. При цьому на централізовану закупівлю ліків спрямували 11,8 мільярда.

"За даними Міністерства охорони здоров’я, ця сума покриває лише 59,4% від загальної потреби, яку оцінено в 19,8 млрд грн. Недофінансування може призвести до того, що частина пацієнтів залишиться без необхідного лікування", – додав Михайло Радуцький.

Кошти планують надати з Резервного фонду для централізованої закупівлі ліків.

"Готові до діалогу з Мінфіном щодо кожного напрямку та спільного пошуку джерел надходжень до бюджету, що дозволить знайти додаткові кошти на централізовані закупівлі ліків", – додав Радуцький.

Раніше Держлікслужба виявила в деяких аптеках країни неукомплектований штат працівників із необхідною освітою. У таких закладах планують провести перевірки.