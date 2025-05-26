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Раді пропонують виділити додаткові кошти на закупівлю ліків: наразі недофінансування складає 40%

Анна Коваленко — 26 травня, 16:08
Раді пропонують виділити додаткові кошти на закупівлю ліків: наразі недофінансування складає 40%
Додаткові кошти пропонують виділити з Резервного фонду для централізованої закупівлі ліків
Фото: ginasanders/DepositPhotos

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає виділення додаткових коштів з держбюджету на централізовану закупівлю медикаментів.

Раніше виділені фінанси покривають потребу менш як на 60%, повідомив голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Автори законопроєкту 13308 пропонують виділити додаткові 8,6 мільярда гривень на придбання медичних засобів пацієнтам з орфанними захворюваннями, вірусними гепатитами, ВІЛ-інфекцією, туберкульозом і раком.

"У зв’язку з можливим скороченням фінансування від наших партнерів програм з виявлення та лікування ВІЛ-інфекції і туберкульозу, важливо передбачити додаткові кошти з бюджету.

За наявного рівня фінансування обмеженим може бути інноваційне лікування тяжких онкологічних і орфанних захворювань, які потребують новітніх лікарських засобів", – застеріг нардеп.

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Також окремої уваги потребують ліки проти вірусних гепатитів, випадки яких в Україні зростають, зокрема серед військових.

Крім того, у 2022 році в Україні запустили програму розширеного скринінгу новонароджених на спадкові та вроджені рідкісні захворювання. Відтак зростає можливість діагностики хвороб на ранніх стадіях, а також додаткова потреба забезпечити хворих дітей ліками.

Радуцький пояснив, що у 2025 році державний бюджет передбачив рекордне фінансування сфери охорони здоров’я, виділивши на цю галузь понад 217 мільярдів гривень. При цьому на централізовану закупівлю ліків спрямували 11,8 мільярда.

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"За даними Міністерства охорони здоров’я, ця сума покриває лише 59,4% від загальної потреби, яку оцінено в 19,8 млрд грн. Недофінансування може призвести до того, що частина пацієнтів залишиться без необхідного лікування", – додав Михайло Радуцький.

Кошти планують надати з Резервного фонду для централізованої закупівлі ліків.

"Готові до діалогу з Мінфіном щодо кожного напрямку та спільного пошуку джерел надходжень до бюджету, що дозволить знайти додаткові кошти на централізовані закупівлі ліків", – додав Радуцький.

Раніше Держлікслужба виявила в деяких аптеках країни неукомплектований штат працівників із необхідною освітою. У таких закладах планують провести перевірки.

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