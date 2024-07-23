Коли потрібна екстрена вакцинація? Пояснення МОЗ

У яких випадках пацієнти можуть потребувати екстреної вакцинації

Є хвороби, для подолання яких досі немає специфічного лікування. Наприклад, кір, поліомієліт чи гепатит B. Захистити організм і дорослого, і дитини зможе лише щеплення.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, у яких випадках потрібна екстрена вакцинація, якщо пацієнт її пропустив або не встиг зробити.

Фахівці кажуть, якщо людина травмувала шкіру, слизові оболонки, отримала обмороження чи опік, укус тварини та прокол шлунково-кишкового тракту, то за таких умов лікар може рекомендувати щепитися від правця.

Отримати щеплення можуть й дорослі, а для дітей воно є плановим. Педіатри рекомендують його зробити з двомісячного віку.

Люди, яких вкусила дика тварина або тварина, у якої може бути сказ, потребують негайної вакцинації.

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"Навіть незначні подряпини чи сліди слини тварини є підставою для звернення до лікаря у найближчий травмпункт. Лікар визначить схему введення антирабічної вакцини", – наголосили у МОЗ.

Також екстрена вакцинація може знадобитися після контакту з хворим на кір, якщо попередньо не отримали її або не хворіли на цю недугу.

У Центрі громадського здоров’я стверджують, щоб захистити свій організм від кору, потрібно зробити два щеплення. Дітям перше роблять у 12 місяців, друге – у 6 років.

Дорослі та підлітки теж можуть вакцинуватися. Для них передбачено введення двох доз вакцини з мінімальним інтервалом 28 днів.

Окрім того, це стосується дифтерії, гепатиту А чи В, вітряної віспи. Якщо людина контактувала з тими, хто занедужав на ці хвороби, то варто проконсультуватися з лікарем щодо подальших дій.

Раніше ми розповідали, які щеплення варто зробити найближчому оточенні немовляти, щоб не наражати його на небезпеку.