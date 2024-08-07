На Івано-Франківщині померла жінка, яка хворіла на новий штам COVID-19 FLiRT

На Івано-Франківщині від нового субваріанту штаму "Омікрон" FLiRT померла 80-річна жінка.

За словами генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслана Савчука, її діагноз підтвердили у лабораторії, повідомляє "Суспільне".

Савчук уточнив, що померла жінка була жителькою однієї з громад Івано-Франківської області. Вона також мала супутні захворювання: цукровий діабет та ішемічну хворобу серця.

"Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено", – уточнив гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Савчук додав, що хвору свого часу госпіталізували до однієї з лікарень Івано-Франківська з високою температурою. Жінка була у важкому стані, однак медикам вдалося стабілізувати її стан. Утім, за кілька днів після переведення у терапевтичне відділення вона померла.

ВІДЕО ДНЯ

"З часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя", – заявив Руслан Савчук.

Він уточнив, що станом на 7 серпня у регіоні субваріант FLiRT підтвердили лише у померлої пенсіонерки, однак загалом коронавірусна хвороба активно циркулює.

"У понеділок, 5 серпня, ми мали 20 нових підтверджених випадків COVID-19, а сьогодні за день – діагностовані в лабораторії 63 випадки. Якщо порівняти між червнем і липнем, то ми маємо збільшення кількості хворих на 11%", – резюмував Руслан Савчук.

Нагадаємо, 5 серпня у МОЗ повідомили, що у липні в українських лікарнях виявили трьох перших пацієнтів з субваріантом COVID-19 FLiRT. Що треба знати про літній спалах COVID-19, і наскільки він небезпечний – читайте за посиланням.