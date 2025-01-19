Чи варто додавати квашену капусту, кефір чи комбучу у щоденний раціон: в чому користь ферментації

Ферментація – це природний процес, за допомогою якого мікроорганізми (дріжджі та бактерії) перетворюють вуглеводи в складі продуктів на спирт або кислоти.

Квашена капуста та комбуча не завжди спадають на думку, коли говорять про здорову їжу.

Водночас все більше досліджень показують, що регулярне вживання ферментованих продуктів справді може принести користь організму.

"УП. Життя" використала джерела Healthline, WebMD, Cell, The New York Times та Harvard Health Publishing, щоб розповісти, як саме ферментовані продукти можуть впливати на здоров’я та чому їх потрібно вживати.

Що таке ферментація

Процес ферментації здавна використовувався для того, щоб довше зберігати продукти та запобігати їх псуванню.

До ферментованих продуктів відносяться:

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квашені овочі (капуста, помідори, огірки тощо);

кисломолочні продукти (кефір, йогурт, сир);

хліб на заквасці;

комбуча.

Якщо ви покладете капусту на полицю на кілька тижнів – вона зіпсується. Але якщо ви приготуєте квашену капусту, вона зберігатиметься місяцями. Така ж концепція діє і з кисломолочними продуктами – сир зберігається набагато довше, аніж молоко.

Ферментація – це природний процес, за допомогою якого мікроорганізми (дріжджі та бактерії) перетворюють вуглеводи в складі продуктів на спирт або кислоти.

Спирт або кислоти діють як природний консервант та надають ферментованим продуктам виразні пікантність і терпкість.

Ферментація також сприяє росту пробіотиків. Це живі мікроорганізми, які позитивно впливають на травлення, імунну функцію та здоров’я серця.

Також ферментація впливає на кількість поживних речовин у складі продуктів. Наприклад, вживаючи ферментовані овочі, вегетаріанці можуть отримати вітамін В12, який не міститься в рослинній їжі.



Якщо ви покладете капусту на полицю на кілька тижнів – вона зіпсується. Але якщо ви приготуєте квашену капусту, вона зберігатиметься місяцями. vesnyashka/Depositphotos

Чому корисно їсти ферментовані продукти

З ферментацією пов'язана низка переваг для здоров'я.

Ферментовані продукти можуть бути навіть більш поживними, ніж їх неферментована форма. Ось як вони впливають на організм:

покращують травлення;

Додавання ферментованих продуктів до раціону може бути корисним для роботи кишківника.

Пробіотики, що утворюються під час ферментації, допомагають відновити баланс корисних бактерій у кишківнику та полегшити деякі проблеми з травленням.

Дані свідчать, що пробіотики допомагають при неприємних симптомах синдрому подразненого кишківника (СПК) – поширеного розладу травлення.

Одне дослідження за участю 274 дорослих із СПК показало, що щоденне вживання 125 грамів йогурту покращує такі симптоми, як здуття живота.

Ферментація допомагає розщеплювати поживні речовини в складі квашених продуктів, завдяки чому вони легше засвоюються, ніж неферментовані.

Наприклад, лактоза (вуглевод у складі молока) під час ферментації розщеплюється на простіші речовини – глюкозу та галактозу.

Люди з непереносимістю лактози, як правило, добре переносять кисломолочні продукти з ферментованою лактозою (кефір та йогурт).

Також ферментація допомагає розщеплювати та знищувати антипоживні речовини, такі як фітати та лектини – сполуки, що містяться в насінні, горіхах, зернах і бобових та перешкоджають засвоєнню поживних речовин.

Дослідження, опубліковане в Journal of Food Science, показує: споживання ферментованих бобів покращує засвоєння корисних поживних речовин, роблячи їх більш поживними, ніж неферментовані альтернативи.

позитивно впливають на імунну систему;

Бактерії, які живуть у кишківнику, мають значний вплив на імунну систему.

Завдяки високому вмісту пробіотиків, ферментовані продукти можуть зміцнити імунну систему.

Крім того, багато ферментованих продуктів багаті на вітамін С, залізо і цинк, які також сприяють зміцненню імунної системи.

можуть мати позитивний вплив на психічне здоров'я;

Відповідно до досліджень, певні пробіотики, які містяться у ферментованих продуктах, пов’язані зі зменшенням симптомів тривоги та депресії.

корисні для здоров'я серця.

Ферментовані продукти пов'язані з меншим ризиком серцевих захворювань.

Пробіотики можуть помірно знижувати кров'яний тиск та сприяти зниженню загального і «поганого» холестерину.

Ферментовані продукти можуть бути навіть більш поживними, ніж їх неферментована форма. margaritamihajlukova/Depositphotos

Скільки квашених продуктів варто вживати та чому іноді краще утриматися від цього

Результати досліджень вчених зі Стенфордського університету показали, який вплив ферментовані продукти можуть мати на кишківник та імунну систему.

Для дослідження вчені набрали 36 здорових дорослих людей і розділили їх на дві групи. Одна група повинна була збільшити споживання рослинної їжі, багатої на клітковину, а інша – їсти багато ферментованих продуктів (йогурт, квашену капусту, кефір, комбучу тощо).

Учасники дотримувалися дієти протягом 10 тижнів, поки дослідники відстежували маркери запалення в їхній крові та шукали зміни в мікробіомах кишківника. До кінця дослідження перша група подвоїла споживання клітковини – з 22 грамів на день до 45 грамів на день. Друга група майже не споживала ферментованих продуктів в минулому, а тепер їла близько шести порцій на день.

Після 10-тижневого періоду в жодній з груп не відбулося значних змін у показниках загального імунного здоров'я. Але в групі, яка вживала ферментовану їжу, помітно знизився рівень 19 запальних сполук. Серед сполук, які показали зниження, був інтерлейкін-6 (запальний білок, який має тенденцію до підвищення при таких захворюваннях, як діабет 2 типу та ревматоїдний артрит). У групі з високим вмістом клітковини, навпаки, не було виявлено загального зниження тих самих запальних сполук.

Швидше всього, 6 порцій – це надзвичайно велика кількість ферментованих продуктів на день (особливо, якщо попередньо ви їх не вживали взагалі). Проте починати додавати у свій раціон йогурт, стакан комбучі чи квашену капусту можна спробувати вже сьогодні.

Якщо ви ферментуєте продукти в домашніх умовах – переконайтеся, що точно дотримуєтеся рецептів. Неправильна температура, час ферментації або нестерильне обладнання можуть призвести до псування продуктів, що робить їх небезпечними для вживання.

Завдяки високому вмісту пробіотиків, ферментовані продукти можуть зміцнити імунну систему. NewAfrica/Depositphotos

Ферментовані продукти вважаються безпечними. Однак деякі люди можуть відчувати побічні ефекти після їх вживання.

Через високий вміст пробіотиків найпоширенішим побічним ефектом ферментованих продуктів є здуття живота та підвищене газоутворення.

Ці симптоми можуть погіршитися після вживання багатих на клітковину ферментованих продуктів, таких як квашена капуста.

Хоча більшість людей не відчувають цих побічних ефектів, вони можуть тимчасово розвинутися. Точно невідомо, чому у деяких людей виникають такі симптоми, але вони зазвичай зникають через кілька тижнів безперервного вживання пробіотиків.

Щоб зменшити ймовірність небажаних наслідків вживання ферментованої їжі, почніть з низької дози квашених продуктів та, за бажанням, повільно спробуйте збільшити її. Це допоможе вашому організму пристосуватися до пробіотиків в складі.

Якщо вас турбують метеоризм, здуття живота або будь-які інші побічні ефекти – припиніть вживання квашених продуктів та зверніться до лікаря щодо корекції раціону.

Важливо також зазначити, що не всі ферментовані продукти однаково корисні. Деякі продукти можуть містити високий вміст цукру, солі та жиру.