Вчені кажуть, що коти та собаки допомагають своїм власникам довше зберігати здоров’я мозку: як саме

Вчені з'ясували, що коти і собаки допомагають зберігати здоров’я мозку

Домашні улюбленці виявилися неочікуваними союзниками у боротьбі за здоров’я мозку. Так, коти та собаки допомагають своїм власникам з віком зберігати деякі когнітивні функції.

Проте птахи та рибки таких переваг своїм господарям не дають.

Про це йдеться у дослідженні швейцарських вчених, опублікованому в науковому журналі Scientific Reports, пише The Guardian.

Вчені проаналізували дані восьми хвиль опитування про здоров'я та вихід на пенсію в Європі. Так вони дослідили взаємозв'язок між наявністю домашніх тварин та когнітивним спадом протягом 18-річного періоду серед людей віком від 50 років.

З’ясувалося, що у власників собак довше зберігається гостріша пам'ять. А в господарів котів повільніше знижується швидкість мовлення.

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Водночас птахи та риби, як виявилося, не допомагають уповільнювати зниження когнітивних функцій.

На думку співавторки дослідження Адріани Ростекової, у випадку з рибками причина може критися у короткій тривалості їхнього життя. Через це рівень емоційного зв’язку може бути меншим.

А наявність вдома птаха, каже науковиця, здатна негативно впливати на якість сну власника через підвищений рівень шуму, який пов’язаний зі зниженням когнітивних функцій.

"Можливо також, що взаємодія з собаками та котами забезпечує унікальну когнітивну стимуляцію, яка може бути менш вираженою з іншими, менш вимогливими домашніми тваринами", – каже Ростекова.

Крім того, прогулянка із собакою або котом підвищує частоту соціальної взаємодії між власниками, що впливає повільніший спад когнітивних функцій.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що взаємодія із собаками може принести користь для емоційного здоров’я людини. Вона посилює мозкові хвилі, пов'язані з відпочинком і розслабленням.