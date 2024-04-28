Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя

Підйом по сходах, як форма фізичної активності, зіграти роль у зниженні ризику серцево-судинних захворювань і передчасної смерті.

Такими є висновки дослідження, представленого на науковому конгресі Європейського товариства кардіологів ESC Preventive Cardiology 2024, пише Medical Xpress.

"Якщо у вас є вибір піднятися сходами чи ліфтом, вибирайте сходи, оскільки це допоможе вашому серцю. Навіть короткі спалахи фізичної активності сприятливо впливають на здоров’я, а короткі підйоми сходами повинні бути досяжною метою, щоб інтегрувати їх у повсякденні справи", – каже авторка дослідження докторка Софі Педдок з Університету Східної Англії та Норфолка.

Серцево-судинним захворюванням значною мірою можна запобігти за допомогою фізичних вправ. Однак майже кожна четверта доросла людина в світі не досягає рекомендованого рівня фізичної активності. Підйом по сходах є практичною та легкодоступною формою фізичної активності, якою часто нехтують.

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Автори цього дослідження провели мета-аналіз дев'яти досліджень, у яких взяли участь майже з 500 тисяч учасників. Ними були як здорові люди, так і ті, в кого в анамнезі був серцевий напад або захворювання периферичних артерій. Вік піддослідних коливався від 35 до 84 років, 53% з них були жінками.

Вчені встановили, що люди, які користувалися сходами, мали на 39% нижчу ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань (інфаркту, серцевої недостатності та інсульту) і на 24% менший ризик смерті від будь-якої причини, порівняно з тими, хто обирав ліфт.

"Ґрунтуючись на цих результатах, ми заохочуємо людей включити підйом по сходах у своє повсякденне життя. Наше дослідження показало: що більше сходів ви здолаєте, то більше переваг для здоров’я матимете. Чи ви на роботі, чи вдома. чи деінде – піднімайтеся сходами", – наголошує Софі Педдок.

Раніше вчені виявили, що високий кров’яний тиск підвищує ризик розвитку міоми матки.