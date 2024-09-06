Як лихоманка Західного Нілу дісталася України та яким регіонам загрожує найбільше

Через зміни клімату лихоманка Західного Нілу може поширитися на центральні регіони України, хоча раніше циркуляцію інфекції фіксували переважно в південних областях.

Про це розповів заступник Міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтервʼю для "УП. Життя".

Вірус, що завжди був поруч

"Лихоманка Західного Нілу – це достатньо добре вивчене інфекційне захворювання. Так, вона почалася в Африці, але європейські країни також реєструють спалахи цієї хвороби.

В Україні ми завжди історично мали природні осередки. Тобто це означає, що ці території історично були характерними для лихоманки Західного Нілу", – наголосив Кузін.

Він також додав, що вірус циркулював у комарах і час від часу траплявся у людей, переважно в Одеській, Донецькій і Київській областях.

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Зміна клімату – новий фактор ризику для інших регіонів

За словами Кузіна, комарі, які переносять лихоманку Західного Нілу – це звичайні комахи, яких ми зустрічаємо у побуті. Вони не є регіонально специфічними.

"Зараз через потепління бачимо, що змінюється циркуляція комарів, які переносять це інфекційне захворювання. І ця циркуляція відбувається більш активно…

Тобто такі захворювання, як-от лихоманка Західного Нілу, гарячка Денге, ті захворювання, які зустрічалися раніше на території Криму і дуже рідко на території Одеської або Херсонської областей, можуть переходити тепер і на центральну частину України", – зазначив Кузін.

Він розповів, що випадки захворювання вже фіксували у Полтавській області та Київській областях, а також у столиці. Крім того, зараз досліджують частину підозр з інших областей.

"Але це не означає, що нас всіх очікують якісь епідемії, просто якщо з тими захворюваннями були раніше знайомі, наприклад, лише одеські фахівці, то тепер йдеться про те, що, напевно, більша частина лікарів повинна цікавитися захворюваннями, які зараз циркулюють на території України", – зазначив Кузін.

Як передається хвороба

Головний державний санітарний лікар пояснив, що механізм передачі вірусу дуже простий.

"Природним резервуаром вірусу є птахи, які прилітають на територію України. Український комар, який кусає цього перелітного птаха, отримує цей вірус і згодом передає людині", – зазначив Кузін.

Раніше ми розповідали, що від початку літа 2024 року 17 пацієнтів ушпиталили з клінічно підтвердженим вірусом (гарячкою або лихоманкою) Західного Нілу.