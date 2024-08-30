КМДА: У Києві 17 осіб потрапили в лікарню через лихоманку Західного Нілу, троє з них померли

У Києві 17 людей госпіталізували до лікарні, у них виявили гарячку Західного Нілу

Від початку літа 2024 року 17 пацієнтів ушпиталили з клінічно підтвердженим вірусом (гарячкою або лихоманкою) Західного Нілу.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на директорку Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентину Гінзбург.

У КМДА розповіли, що хворих – 10 чоловіків і 7 жінок – госпіталізували до Свято-Михайлівської клінічної лікарні Києва. Усі вони проживали у різних районах столиці, а також – у Київській та Черкаській областях.

Життя трьох пацієнтів врятувати не вдалося. Вони померли через важке ускладнення – менінгоенцефаліт (запалення оболонок мозку – ред.).

"За даними інфекціоністів, в Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I-ої групи особливо небезпечних і, за міжнародними стандартами Всесвітньої організації охорони здоров’я, належить до IV-ої групи ризику.

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За своєю будовою вірус подібний до інших, що спричиняють енцефаліти та вірусу гарячки Денге", – розповіли у КМДА.

Що таке лихоманка Західного Нілу?

Це інфекційне захворювання, яке можна підхопити через укус зараженого комара – той кусає хворого птаха. Вірус розмножується всередині комара та при укусі передається людям.

"Головним джерелом і резервуаром гарячки Західного Нілу в природі є птахи (переважно перелітні), у крові яких високі концентрації вірусу циркулюють від 14 до 200 днів.

Переносники захворювання – певні види комарів, що інфікуються під час харчування кров’ю, а потім з укусами можуть інфікувати тварину або людину. Вкрай рідко в людей можливе контактне зараження кров’ю хворих тварин", – зазначила Валентина Гінзбург.

Однак вірус не можна підхопити від людини до людини. Він зустрічається у багатьох частинах світу, зокрема і в Європі.

Інкубаційний період захворювання, зокрема гарячка, триває від 2 до 6 днів, а в окремих випадках – до двох тижнів.

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Симптоми вірусу Західного Нілу

Директорка департаменту здоров’я КМДА розповіла, що хвороба може розпочатися з ознобу та швидкого підвищення температури тіла, що може супроводжуватися симптомами інтоксикації.

У Cleveland Clinic розповідають, що в деяких хворих можуть виникати симптоми, які нагадують грип, як-от:

лихоманка;

головний біль;

біль у м’язах;

біль у горлі;

підвищена температура;

в окремих випадках хворий може мати висипи на шкірі та біль у ділянці очей.

При тяжкому перебігу захворювання може вражати нервову систему та спричинити важке ускладнення – запалення оболонок головного чи кісткового мозку.

Процес одужання може тривати кілька тижнів або місяців. Фахівці наголошують, специфічного лікування та щеплення від гарячки Західного Нілу поки немає.

"Як і за будь-якого захворювання, при перших його ознаках звертайтеся до лікаря та лікуйтеся під наглядом фахівця, повідомляючи йому про всі зміни свого стану", – наголошує Валентина Гінзбург.

Для того, щоб мінімізувати ризики підхопити лихоманку Західного Нілу, у КМДА радять встановити вдома москітні сітки, використовувати репеленти, а на прогулянку до лісу чи парку одягати речі, які максимально прикривають тіло.

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