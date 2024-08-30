КМДА: У Києві 17 осіб потрапили в лікарню через лихоманку Західного Нілу, троє з них померли
Від початку літа 2024 року 17 пацієнтів ушпиталили з клінічно підтвердженим вірусом (гарячкою або лихоманкою) Західного Нілу.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на директорку Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентину Гінзбург.
У КМДА розповіли, що хворих – 10 чоловіків і 7 жінок – госпіталізували до Свято-Михайлівської клінічної лікарні Києва. Усі вони проживали у різних районах столиці, а також – у Київській та Черкаській областях.
Життя трьох пацієнтів врятувати не вдалося. Вони померли через важке ускладнення – менінгоенцефаліт (запалення оболонок мозку – ред.).
"За даними інфекціоністів, в Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I-ої групи особливо небезпечних і, за міжнародними стандартами Всесвітньої організації охорони здоров’я, належить до IV-ої групи ризику.
За своєю будовою вірус подібний до інших, що спричиняють енцефаліти та вірусу гарячки Денге", – розповіли у КМДА.
Що таке лихоманка Західного Нілу?
Це інфекційне захворювання, яке можна підхопити через укус зараженого комара – той кусає хворого птаха. Вірус розмножується всередині комара та при укусі передається людям.
"Головним джерелом і резервуаром гарячки Західного Нілу в природі є птахи (переважно перелітні), у крові яких високі концентрації вірусу циркулюють від 14 до 200 днів.
Переносники захворювання – певні види комарів, що інфікуються під час харчування кров’ю, а потім з укусами можуть інфікувати тварину або людину. Вкрай рідко в людей можливе контактне зараження кров’ю хворих тварин", – зазначила Валентина Гінзбург.
Однак вірус не можна підхопити від людини до людини. Він зустрічається у багатьох частинах світу, зокрема і в Європі.
Інкубаційний період захворювання, зокрема гарячка, триває від 2 до 6 днів, а в окремих випадках – до двох тижнів.
Симптоми вірусу Західного Нілу
Директорка департаменту здоров’я КМДА розповіла, що хвороба може розпочатися з ознобу та швидкого підвищення температури тіла, що може супроводжуватися симптомами інтоксикації.
У Cleveland Clinic розповідають, що в деяких хворих можуть виникати симптоми, які нагадують грип, як-от:
- лихоманка;
- головний біль;
- біль у м’язах;
- біль у горлі;
- підвищена температура;
- в окремих випадках хворий може мати висипи на шкірі та біль у ділянці очей.
При тяжкому перебігу захворювання може вражати нервову систему та спричинити важке ускладнення – запалення оболонок головного чи кісткового мозку.
Процес одужання може тривати кілька тижнів або місяців. Фахівці наголошують, специфічного лікування та щеплення від гарячки Західного Нілу поки немає.
"Як і за будь-якого захворювання, при перших його ознаках звертайтеся до лікаря та лікуйтеся під наглядом фахівця, повідомляючи йому про всі зміни свого стану", – наголошує Валентина Гінзбург.
Для того, щоб мінімізувати ризики підхопити лихоманку Західного Нілу, у КМДА радять встановити вдома москітні сітки, використовувати репеленти, а на прогулянку до лісу чи парку одягати речі, які максимально прикривають тіло.
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