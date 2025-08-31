Вчені кажуть, що популярні препарати для лікування серцевого нападу насправді можуть шкодити жінкам

Препарати класу бета-блокаторів, які десятиліттями використовують для лікування серцевих нападів, можуть шкодити жінкам та подекуди сприяти вищій ймовірності їхньої госпіталізації та смерті. Однак такі ризики не поширюються на чоловіків.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в European Heart Journal, пише CNN.

Науковці вивчали інформацію про показники здоров’я понад шести тисяч пацієнтів, які зазнали серцевого нападу (інфаркту міокарда). Жінки становили 23,6% з них (понад 1,4 тисячі).

"Загальна кількість жінок у клінічному випробуванні була найбільшою за всю історію досліджень, в яких тестували бета-блокатори після інфаркту міокарда, тому це важливе відкриття", – сказав провідний автор дослідження, директор Мадридського національного центру серцево-судинних захворювань Борха Ібаньєс.

Дослідники виявили, що жінки мали значно більший ризик повторного серцевого нападу або госпіталізації через серцеву недостатність, якщо після інфаркту міокарда їх лікували бета-блокаторами.

Крім того, в них була майже втричі більша ймовірність смерті, порівняно учасницями дослідження, які отримували плацебо.

Ризики найбільше стосувалися тих пацієнток, які отримували великі дози бета-блокаторів, зауважив кардіолог Борха Ібаньєс.

Чому жінки мають більше ризиків від використання бета-блокаторів?

Ендрю Фрімен каже, що різниця в реакціях організму жінок і чоловіків на однакові ліки проти серцево-судинних захворювань не є неочікуваною.

"Стать багато в чому впливає на те, як люди реагують на ліки. У багатьох випадках жінки мають менше серце, вони чутливіші до ліків для тиску. Частково це може бути пов’язано з розмірами [органу], а частково – з іншими, не до кінця зрозумілими факторами", – пояснює науковець.

Крім того, ранні дослідження про серця були зосереджені на чоловіках. Тому знадобилися роки, щоб виявити: хвороби серця у представників різних статей проявляються інакше.

Серцевий напад у чоловіків часто має традиційний симптом – біль у грудях. У жінок на інфаркт міокарда можуть вказувати біль у спині, розлади травлення та задишка. А все тому, що в них бляшки накопичуються не в основних артеріях, а менших кровоносних судинах серця.

"Висновки [дослідження] змінять усі міжнародні клінічні рекомендації щодо використання бета-блокаторів для чоловіків та жінок і повинні послужити поштовхом до давно необхідного, специфічного підходу до лікування серцево-судинних захворювань, залежно від статі пацієнта", – переконаний співавтор роботи Валентін Фустер.

Раніше науковці з’ясували, що довгий сон на вихідних може знизити ризик серцево-судинних захворювань.