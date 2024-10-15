Скільки ударів здійснює ваше серце упродовж життя? Вчені пояснили, як це порахувати

Серце виконує надзвичайно важливу роботу в нашому організмі – підтримує наше життя. Цей маленький, але дуже потужний орган розміром з кулак щодня безперервно перекачує кров по всьому тілу, забезпечуючи його киснем.

Воно може змінювати свій ритм залежно від того, що ми робимо чи відчуваємо. Наприклад, коли хвилюємося чи біжимо, серце працює швидше, а коли відпочиваємо – сповільнюється. І хоча воно може тимчасово прискорюватися через емоції або фізичні навантаження, у здорової людини серце б'ється ритмічно.

Як працює ваше серце, що впливає на його ритми та як правильно підтримувати його здоров’я на довгі роки, дослідили Live Science та Cleveland Clinic.

Як порахувати кількість ударів серця за життя?

У середньому наше серце б’ється 60-100 разів на хвилину. Це залежить від віку, стану здоров’я та навіть вашої фізичної активності. Якщо у вас пульс 70 ударів на хвилину, за один день серце здійснює понад 100 тисяч ударів. За рік – це вже майже 37 мільйонів ударів. Протягом середньої тривалості життя (77,5 років) серце встигає скоротитися приблизно 2,85 мільярда разів.

Однак у кожного ці цифри можуть бути різними, адже швидкість серцевих скорочень змінюється через безліч факторів. Наприклад, у новонароджених серце б’ється набагато швидше – здійснює від 70 до 190 ударів за хвилину, оскільки організм малюків має високі метаболічні потреби.

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Як пульс змінюється з віком?

З віком наше серце поступово сповільнюється. Це пов'язано з тим, що на серцевий м'яз впливають процеси старіння, як, наприклад, розвиток фіброзу – надмірного росту тканин, який ускладнює скорочення серця. Також можуть виникати порушення ритму серця, зокрема фібриляція передсердь, що є найпоширенішим видом аритмії у людей похилого віку.

Відсутність турботи про серце, неправильний спосіб життя або хронічні захворювання можуть призвести до серйозних проблем. Але гарна новина полягає в тому, що за допомогою правильного харчування, регулярних фізичних навантажень і турботи про своє здоров'я ми можемо значно зменшити вплив часу на наше серце.

Як виміряти свій пульс?

Важливо вміти вимірювати свій пульс – кількість ударів серця за одну хвилину. Пульс можна перевірити в будь-який час, просто поклавши пальці на зап’ястя або на шию в зоні артерії, і порахувати удари за 60 секунд.

Для дорослої людини нормальний пульс у стані спокою становить від 60 до 100 ударів на хвилину. Якщо ваш пульс постійно вищий або нижчий за ці показники, це може свідчити про проблеми зі здоров’ям, і вказати на потребу звернутися до лікаря. Але це не завжди є приводом для хвилювання: наприклад, у професійних спортсменів пульс у стані спокою може бути навіть нижчим за 60 ударів, і це абсолютно нормально для їхнього фізичного стану.

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Як турбота про серце впливає на здоров'я?

Серце – це дуже витривалий орган, але йому потрібен догляд, як і будь-якій іншій частині нашого тіла. Ніхто не може уникнути процесу старіння, але правильне харчування, достатній сон, регулярні фізичні вправи та вміння справлятися зі стресом можуть значно полегшити роботу серця і продовжити його здорове функціонування.

Як зазначає доктор Партхо Сенгупта, наше серце здатне відчувати потреби тіла і відповідно адаптуватися. Але й від нас багато залежить: наскільки добре ми дбаємо про своє здоров’я, чи правильно харчуємося, чи достатньо відпочиваємо і чи забезпечуємо своє тіло необхідними фізичними вправами.

Раніше ми розповідали, що вчені виявили неочевидний зв'язок між серцевими хворобами та мозком.