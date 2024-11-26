У Києві прооперували дівчинку з рідкісною патологією: її статеві органи виглядали як чоловічі

12-річна пацієнтка має жіночі статеві органи, але ззовні вони виглядали ніби чоловічі

Київські лікарі провели тривалу операцію для 12-річної дівчинки, статеві органи якої були подібні на чоловічі.

Рідкісна патологія виникла внаслідок адреногенітального синдрому – надлишкового виділення чоловічих статевих гормонів корою наднирників, пояснили в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Фото: НДСЛ Охматдит/Facebook Фото: НДСЛ Охматдит/Facebook

За словами завідувача відділенні урології Максима Пономаренка, дитина має жіночі внутрішні статеві органи, але об’єднаний вихід сечовивідної та статевої систем. Через це ззовні органи пацієнтки виглядали ніби чоловічі.

Працівники медзакладу кажуть, що особливість впливала на дівчинку не лише фізично, а й емоційно.

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"Ця операція мала не тільки медичні показники. Дівчинку це тригерило й ранило. Часто вона відчувала себе не такою, як всі. Зазнавала образ від однолітків.

Тому таке втручання було їй дуже необхідним та стало важливим кроком до прийняття себе та свого тіла", – пояснила дитяча урологиня Аліна Пузько.

Під час операції команда лікарів протягом шести годин створвала анатомічно правильну піхву та роз’єднувала статеву та сечовидільну системи дівчинки.

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Завдяки роботі медиків втручання пройшло успішно – далі на пацієнтку чекає реабілітація. Лікарі прогнозують, що після відновлення вона зможе жити повноцінним життям і матиме шанс народити дітей у майбутньому.

У "Охматдиті" кажуть, що бабуся дівчинки зі сльозами на очах дякувала медикам за допомогу.

"Коли я довіряла спеціалістам свою онучку, не сумнівалася, що все буде добре. Безмежно вдячна всім. Тепер я – найщасливіша бабуся у світі!" – цитують родичну дівчинки медики.

Нагадаємо, у Львові лікарі провели операцію для півторарічної дівчинки, яка має два рідкісні синдроми – Паллістера-Кілліана і Сетре-Чотзен. Фахівці вдалися до небезпечного втручання, оскільки наразі не існує медикаментозного способу лікування цих станів.