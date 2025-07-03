У Львові хірурги врятували жінку з рідкісним захворюванням стравоходу: їм допоміг робот

Львівські лікарі успішно прооперували пацієнтку з рідкісним захворюванням, що трапляється лише у двох із 100 тисяч людей, – ахалазією кардії стравоходу.

Втручання проводили з використанням роботизованої системи Da Vinci, розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Пацієнткою стала 66-річна Валентина з Хмельниччини. Жінка понад десять років жила з неприємними симптомами: печією, спазмами в горлі, труднощами з ковтанням та відчуттям "комка" у горлі.

З часом її стан погіршився: з’явилися нудота, блювання, а за останній місяць жінка втратила 8 кілограмів ваги. Тільки після наполягання дітей вона звернулася по допомогу до лікарів.

Діагноз, який їй поставили, доволі рідкісний. При ахалазії кардії стравоходу м’язовий клапан між стравоходом і шлунком не відкривається, щоб пропустити їжу до шлунка. Унаслідок цього вона накопичується у стравоході і розтягує його.

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Стравохід пані Валентини розширився більш ніж удвічі: замість норми у 3 сантиметри у діаметрі став 7 сантиметрів.

Їжа накопичувалася у стравоході пані Валентини і розтягувала його Фото: Перше медоб'єднання Львова

Хірургічне втручання було єдиним шансом на порятунок жінки. Операцію Геллера провів професор Андрій Стасишин – один із небагатьох фахівців в Україні з досвідом лікування таких випадків. Разом із командою він щороку виконує до десяти подібних операцій, і щоразу – з використанням робота-хірурга Da Vinci.

"Під час операції ми розсікли зовнішні шари стравоходу та шлунка, щоб полегшити проходження їжі. А також сформували манжету з дна шлунка, щоб запобігти зворотньому закиданню вмісту назад у стравохід", – розповів хірург Андрій Стасишин.

Завдяки мінімальній травматичності роботизованої хірургії пацієнтка вже на другий день після операції поїхала додому. Медики прогнозують повне відновлення без обмежень у харчуванні вже за кілька днів.

Раніше львівські лікарі вперше в Україні виконали операцію, у ході якої хірурги сформували немовляті жовчовивідні шляхи за допомогою робота Da Vinci. Без цього втручання Оксанка з Івано-Франківщини могла не дожити і до року.