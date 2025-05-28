Рідкісний синдром: у Києві лікарі врятували хлопчика, який за ніч має понад 600 епізодів порушення дихання

У Києві лікарі врятували школяра із синдромом Прадера-Віллі, який пережив понад 650 епізодів розладів дихання уві сні. Через тяжкі порушення сну хлопчик страждав від хронічної втоми, метаболічних збоїв і перебував у критичному стані.

Про випадок розповіли фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Відмінності в розвитку хлопчика його мама помітила, коли тому було лише 10 місяців. Тоді Женя мав надмірну вагу та реагував на світ інакше, ніж його однолітки.

Батьки зверталися до лікарів та записували сина на процедури, але значних покращень не було. У 2018 році родина звернулася до дитячої лікарні "Охматдит", де Жені діагностували рідкісне генетичне захворювання – синдром Прадера-Віллі.

У 2025 році школяр вчергове потрапив до лікарні в критичному стані. Хлопчик мав сонливість, хрипи, ускладнене дихання, його губи були синіми, а руки – холодними.

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Фахівці проаналізували, що за годину сну Женя мав 91 порушення дихання. Загалом за ніч нарахували 658 епізодів дихальних розладів. При цьому середній рівень сатурації (насичення крові киснем) становив 59%, що вважають станом критичної гіпоксії організму.

Лікарі встановили, що причиною стану дитини був його синдром, зокрема характерні для нього надмірна вага та м’язова слабкість, а також викривлення перетинки носа та збільшені мигдалини.

"Це один з найважчих випадків у нашій практиці, антирекорд. Кожна зупинка або порушення дихання під час сну супроводжується або пробудженням пацієнта, або порушенням загалом структури сну, що призводить до хронічної втоми, зниження памʼяті та концентрації, метаболічних порушень та негативного впливу на серцево-судинну систему", – розповів завідувач дитячої лабораторії сну Роман Шевченко.

Фахівці призначили Жені неінвазивну вентиляцію легень – апарат, який допомагає дихати уві сні. Лікарі "Охматдиту" кажуть, що вже після такої ночі стан хлопчика значно покращився – і він "наче ожив".

Пацієнт навіть прогулявся Києвом і відвідав столичний зоопарк, пройшовши за день 18 тисяч кроків. Після стабілізації стану школяра виписали додому.

Раніше львівські фахівці прооперували десятирічного хлопчика, який за два роки вісім разів ламав руку в одному і тому ж місці.