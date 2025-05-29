Унікальна операція: у Львові лікарі сформували немовляті канал для відтоку жовчі за допомогою робота

В Україні вперше виконали операцію, у ході якої хірурги сформували немовляті жовчовивідні шляхи за допомогою робота Da Vinci.

Без цього втручання Оксанка з Івано-Франківщини могла не дожити і до року.

Про це повідомили у дитячій лікарня Святого Миколая у Львові.

Через кілька днів появи на світ батьки помітили в дитини пожовтіння тіла та склер очей. Тоді вони звернулися за медичною допомогою.

"В Оксанки виявили атрезію жовчовивідних шляхів – це коли через анатомічний дефект жовч із печінки не виводиться, і спершу патологія призводить до загибелі органу, а потім – і самої дитини.

РЕКЛАМА:

Врятувати немовля могла лише термінова операція, яку розробив японський хірург Моріо Касаї і яка виконується до трьохмісячного віку", – пояснюють у медзакладі.

6 травня Оксанку прооперували за допомогою роботично-асистованої системи Da Vinci Si. Саме так операцію Касаї виконують у Японії, США та Південній Кореї.

Зокрема, хірурги сформували у немовляти новий канал для відтоку жовчі і завдяки роботу зробили це без крововтрати.

"Операція Касаї не вирішує проблему остаточно. Вона дає змогу лікарям виграти час для таких дітей, як Оксанка, аби вони підросли, зміцніли і дожили до майбутньої трансплантації печінки.

Зараз прооперована дівчинка почувається добре: [у неї] зменшилася жовтизна тіла і склер очей. Життю дитини нічого не загрожує. Надалі за станом Оксанки на щомісячних оглядах спостерігатимуть медики", – додали у лікарні.

Спеціалісти лікарні Святого Миколая – єдині в Україні, хто оперує дітей за допомогою робота-хірурга. Загалом за допомогою системи Da Vinci у Першому медобʼєднанні Львова виконали вже близько 100 втручань дітям. Це один із найбільших показників серед лікарень у Східній Європі, зазначають у медзакладі.

Нагадаємо, раніше у Львові хірурги врятували новонародженого хлопчика з рідкісною вадою серця. Йому провели одне із найскладніших у медицині втручань – операцію Норвуда.