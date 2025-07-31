МОЗ: В Україні скасували 798 рішень МСЕК про встановлення інвалідності посадовцям

Станом на 25 липня 2025 року фахівці Центру оцінювання функціонального стану особи скасували 795 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності державним посадовцям.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За результатами перевірки 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам скасовано, ще у 400 випадках ухвалили нові рішення, зокрема, про зміну групи інвалідності (307) та про зміну терміну встановлення інвалідності (93).

Найбільша кількість справ посадовців, яким надали інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:

Державну митну службу України — 810 справ, із яких 572 уже розглянуто. 236 рішень скасовано, а у ще 114 випадках рішення переглянуто;

Державну податкову службу України — 518 справ, із яких 413 розглянуто, 154 рішень скасовано, у 89 рішень змінено;

органи прокуратури — 448 справ, із яких 316 уже розглянули, 152 рішень скасували, у 71 випадку ухвалили нові рішення, ще 46 осіб викликали на дообстеження.

Загалом 2630 справ посадових осіб із понад 70 державних органів перебувають на розгляді. Ці дані надали Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора. 83 осіб викликали на додаткове обстеження, щоб уточнити їхній стан та підтвердити або спростувати правомірність встановлення інвалідності.

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Наразі у Центрі опрацювали майже дві тисячі заяв. Перевірка досі триває у всіх регіонах і є частиною трансформації, щоб унеможливити зловживання та відновити довіру до рішень щодо встановлення інвалідності.

Нагадаємо, у грудні 2024-го Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК. Їх замінили експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Усі процеси цифровізовані: документи зберігаються в електронній системі, а оцінювання проходить за певними критеріями.