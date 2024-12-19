Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК

Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальної експертної комісії.

"За" у другому читанні проголосували 259 народних обранців, повідомили депутати від партії "Голос" Ярослав Железняк та Наталія Піпа.

З 1 січня 2025 року МСЕК замінять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини у кластерних і надкластерних лікарнях.

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що система МСЕК не відповідає "сучасним викликам", які постали перед Україною під час війни, та "актуальним підходам до встановлення інвалідності".

Як розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, закон передбачає такі зміни:

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оцінювання проводитимуть в електронній системі;

команди формуватимуться автоматично за принципом випадковості, а дані лікарів і пацієнтів залишатимуться прихованими до моменту оцінювання;

рішення експертних команд можна буде оскаржити у Центрі оцінювання функціонального стану;

статистичні дані оцінювання оприлюднюватимуть для громадського моніторингу та запобігання корупції.

Водночас всі довідки та документи, видані МСЕК до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Вони й надалі будуть підставою для отримання соціальних гарантій, прав, пільг, пенсій, компенсацій та інших виплат протягом визначеного терміну дії.

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Нагадаємо, ліквідації передували гучні скандали. Один із них пов’язаний з керівницею Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою, яку викрили на зберіганні 100 тисяч доларів, фальшивих медичних документів і списків ухилянтів.

Також журналісти з’ясували, що 49 прокурорів області, зокрема очільник обласної прокуратури, отримали інвалідність через її комісію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають ліквідувати всі медико-соціальні експертні комісії.

МОЗ уже визначило перелік лікарень, у яких працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Станом на 16 грудня їх було 286.

Також уже створили 1348 експертних команд. Більшість лікарень уже визначились із першим переліком лікарів, які будуть проводити оцінювання – їх понад 4300.