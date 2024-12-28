4 медичні спеціальності, про які ви могли раніше не знати

Медичні спеціальності, про які ви не знали

Існує чимало загальновідомих медичних спеціальностей. Чи не кожен знає, що саме лікують терапевт, хірург чи гінеколог.

Утім, медицина постійно розвивається, і на стику різних галузей з’явилися нові медичні професії.

В Асоціації американських медичних коледжів (AAMC) розповіли про нові медичні спеціальності у світі, про які ви досі могли не чути.

Імунолог-онколог (онкоімунолог)

Імунологія раку (імуноонкологія) – це галузь медицини, яка вивчає взаємодію імунної системи з раковими клітинами.

Дослідники у цій сфері розробляють нові методи лікування, які стимулюють імунну систему боротися з онкологічним захворюванням.

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Онкоімунологи відіграють ключову роль у розробці імунотерапії та її впровадженні в клінічну практику.

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Нічний лікар (лікар-ноктюрніст)

Це медик, який працює переважно вночі. Його основні функції – приймати пацієнтів у стаціонар з відділення невідкладної допомоги, а також у нічний час доглядати за раніше госпіталізованими пацієнтами.

Окрім того, такий фахівець оцінює пацієнтів, яких направили лікарі невідкладної допомоги, формулює диференціальні діагнози, організовує дослідження та розробляє плани лікування, за потреби звертаючись до інших спеціалістів.

Заклади охорони здоров’я за кордоном хочуть працевлаштовувати нічних лікарів, тому що не кожен фахівець може продуктивно працювати всю ніч. Лікарням потрібні працівники, які будуть присутні на поверсі в будь-який час, щоб забезпечити пацієнтам найкращі умови лікування.

Понад 50% навчальних лікарень у США вже мають у своєму штаті нічних лікарів. Водночас медзаклади в інших країнах лише починають призначати лікарів на цю посаду.

До того ж перевагами роботи нічного лікаря у Сполучених Штатах Америки є вища заробітна плата та менша кількість денних змін.

Лайфстайл-лікар (лікар з медицини способу життя)

Медицина способу життя – це напрямок, який фокусується на тому, як наш повсякденний вибір способу життя впливає на здоров'я. Такий фахівець не просто лікує хвороби, а допомагає їм запобігти та покращити якість життя.

Вибір їжі, фізичні вправи, сон, рівень стресу та спілкування з іншими – все це компетенції лікаря медицини способу життя.

Американська рада з медицини способу життя розпочала сертифікаційну програму для лікарів у жовтні 2017 року.

Клінічний інформатик

Завданням клінічної інформатики (біомедичної або медичної інформатики) є застосування інформаційних технологій у сфері охорони здоров'я. Зокрема йдеться про розробку та впровадження програмного забезпечення для збору, зберігання та аналізу медичних даних, а також захист інформації та підтримку медичного персоналу (навчання лікарів та інших медичних працівників використовувати інформаційні технології у своїй роботі).

Щоб обійняти цю посаду, лікарі повинні отримати сертифікат з клінічної інформатики, склавши іспит, запропонований Американською радою профілактичної медицини та Американською радою патології.

До іспиту допускають лікарів усіх спеціальностей. Утім, перш ніж його скласти, кандидати повинні пройти акредитовану стипендіальну програму з клінічної інформатики.