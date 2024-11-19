Закупівля ліків, кріоконсервація біоматеріалу військових: якими будуть видатки на медицину в 2025-му

У Державному бюджеті України на 2025 рік закладено понад 217 млрд грн видатків на охорону здоров'я. Це на 13,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році (203,4 млрд грн).

В Міністерстві охорони здоров’я назвали ключові пріоритети в 2025 році:

створення єдиного медичного простору шляхом долучення до Програми медичних гарантій усіх державних закладів охорони здоров’я;

розширення програми " Доступні ліки ";

повне забезпечення потреби в донорській крові та компонентах крові;

реформування системи МСЕК, на зміну якій впровадять оцінювання повсякденного функціонування особи.

У 2025 році до Програми медичних гарантій планують приєднати заклади охорони здоров'я МОЗ, Національної академії медичних наук, Державного управління справами, а також Національної академії наук України.

У міністерстві вважають, що завдяки цьому вдасться покращити якість та доступність медичних послуг для українців.

Основні статті витрат у 2025 році

На фінансування Програми медичних гарантій (ПМГ) у 2025 році виділено 175,5 млрд грн – це на 16,7 млрд грн більше, ніж у 2024 році (158,8 млрд грн). Програма забезпечує доступ до медичних послуг для всіх громадян.

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На закупівлю ліків та медичних виробів в бюджеті-2025 закладено 11,8 млрд грн. Ці кошти спрямують на забезпечення лікування тяжких захворювань, донорство крові, боротьбу з онкологією та інші критичні напрямки.

Зокрема, держава вперше планує профінансувати роботу служб крові – на ці потреби передбачили додаткових 378 млн гривень. У МОЗ очікують, що це дозволить "повністю покрити потреби закладів охорони здоров’я у компонентах крові".

Фінансування модернізації медичних закладів у межах PIM (Public Investment Management) у 2025 році становитиме 5,6 млрд грн, виділених на оновлення обладнання, створення реабілітаційних центрів та покращення інфраструктури.

"Важливим досягненням для сфери охорони здоровʼя в проєкті бюджету на 2025 рік є рішення уряду щодо виділення 5,6 млрд грн на капітальні видатки. Цей ресурс призначений на пріоритетні напрями модернізації й розвитку медичної інфраструктури", – пояснили в МОЗ.

Довідково: система Public Investment Management (PIM) в бюджеті 2025 року була запроваджена вперше за підтримки Світового банку, розповіли у Верховній Раді. Там стверджують, що підхід до управління державними інвестиціями забезпечує більш ефективне використання бюджетних коштів, оскільки їх спрямовують їх на реалізацію пріоритетних проєктів.

У парламенті вважають, що завдяки системі PIM уряд зможе сприяюти швидкому відновленню інфраструктури.

У 2024 році на ці потреби було виділено 2,8 млрд грн, тобто фінансування зросло майже вдвічі.

На прогнозування та реагування на спалахи хвороб у держбюджеті передбачено 4,4 млрд грн, що на 500 млн грн менше, ніж у 2024 році (4,9 млрд грн).

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Крім того, на 2025 рік виділили більше коштів для ключових напрямків надання медичної допомоги:

первинної – 124,4 мільярда гривень;

спеціалізованої – 11,4 мільярда гривень;

екстреної – 5,7 мільярда гривень.

У МОЗ наступного року вперше закуповуватимуть дороговартісні препарати для інтенсивної терапії, зокрема розхідні матеріали для гострого діалізу, естракорпоральної оксигінації та антибіотики.

Також держава продовжить пілотний проєкт зубопротезування та зуболікування військових та ветеранів – для цього в бюджеті передбачили майже 750 млн гривень.

Ще близько 190 млн планують витратити на забезпечення прав військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство та материнство. Ці кошти спрямують на витрати щодо забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців.

У 2025 року на проєкти для посилення стаціонарної реабілітаційної допомоги виділили 1,25 млн гривень.

Також бюджет передбачає витрати для розвитку медичної освіти. Для цього в МОЗ на розвиток університетських лікарень планують витратити 520 млн гривень.

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Ще 950 млн гривень виділили з метою вдосконалення діагностики онкологічних захворювань. Частину цієї суми спрямують, аби створити сучасні клінічну базу для лікування онкології.

Кошти передбачили і для розвитку стаціонарної психіатричної допомоги і підтримку материнства та дитинства – загалом 360 млн гривень.

Раніше ми розповідали, які витрати у сфері освіти і науки передбачені на 2025 рік.