Медичні рукавички: коли вони необхідні та чому їх варто носити зі собою

Для чого носити із собою медичні рукавички та як правильно їх використовувати

В умовах повномасштабної війни потрібно не лише вміти надавати першу домедичну допомогу, а й мати із собою аптечку, у якій будуть медичні рукавички.

Як їх правильно одягати та знімати, а коли рукавички можна не застосовувати, розповіли у Центрі громадського здоров’я.

Коли потрібно одягати медичні рукавички під час надання допомоги?

"Рукавички захистять від контакту з потенційними джерелами інфікування під час надання першої домедичної допомоги постраждалому. Ви уникнете прямого контакту з кров’ю у разі зупинки кровотечі.

Навіть у повсякденні не завадить мати з собою рукавички. Наприклад, людина поряд знепритомніє і травмується від падіння. Тоді ви зможете допомогти їй та убезпечити себе від контакту з біологічними рідинами", – пояснили фахівці ЦГЗ.

У Центрі громадського здоров’я рекомендують одягати рукавчики, якщо передбачений контакт з:

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кров’ю чи іншими біологічними рідинами організму;

слизовими оболонками (ротом, носом тощо);

раною або хірургічним розрізом на шкірі;

місцем введення інвазивного пристрою або імпланту (наприклад, сечового катетера).

Коли потрібно одягнути дві пари рукавичок?

У разі виконання процедур, які передбачають проникнення через природні зовнішні бар’єри організму (шкіру, слизові оболонки тощо), варто використовувати дві пари рукавичок. Адже тоді існує високий ризик інфікування.

Як правильно одягати рукавички?

Важливо вибрати правильний тип і розмір рукавичок: надто тісні можуть бути незручними у роботі або порватися, а занадто вільні – перешкоджатимуть рухам і збільшуватимуть ризик оголення шкіри з-під рукавички.

"Якщо використовуєте також будь-які інші засоби індивідуального захисту, то рукавички одягають останніми", – зауважили у Центрі громадського здоров’я.

Водночас, якщо не передбачений контакт з кров'ю або/та іншими біологічними рідинами чи забрудненим середовищем, то рукавички можна не одягати. Зокрема йдеться про вимірювання артеріального тиску, температури, пульсу тощо.

Як правильно зняти рукавички?

Після використання рукавичок їх треба правильно зняти. Алгоритм такий:

однією рукою візьміть нижню частину рукавички на долоні іншої руки;

обережно стягніть рукавичку з руки. Водночас тримайте зняту рукавичку іншою рукою;

просуньте пальці оголеної руки під рукавичку на другій руці;

візьміться за неї з середини й акуратно зніміть.

Після цього руки слід обробити антисептиком, у складі якого є спирт.

Як правильно зняти медичні рукавички Центр громадського здоров'я

Коли потрібно замінювати рукавички?

Медичні рукавички слід замінити, якщо вони пошкоджені або забруднені кров'ю та/або іншими біологічними рідинами організму після надання допомоги. Також заміна потрібна перед початком роботи з чистою ділянкою шкіри після забрудненої.

"Медичні рукавички не можна дезінфікувати чи мити для повторного використання, оскільки є ризик їхнього пошкодження. До того ж це не забезпечує повного знищення мікроорганізмів", – наголосили у Центрі громадського здоров’я.