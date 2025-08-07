Медики врятували зір хлопчику, який заклеїв собі очі суперклеєм

Закарпатські медики врятували зір трирічному хлопчику, який заклеїв собі очі суперклеєм. Він відновився на 100%.

Про це повідомили у Закарпатській обласній дитячій лікарні.

Інцидент трапився 1 серпня. Як раніше розповідали фахівці екстреної медичної допомоги, малюк грався й випадково дотягнувся до тюбика суперклею, що лежав на столі. Речовина опинилася на обличчі та волоссі хлопчика. Його очі склеїлися.

О 21:07 дитину у критичному стані доставили до офтальмологічного відділення лікарні каретою "швидкої".

На момент госпіталізації повіки були повністю злиплі, хлопчик не міг відкрити очі. У нього був виражений больовий синдром, ризик важкого хімічного ушкодження кон’юнктиви та рогівки, що могло призвести до часткової або повної втрати зору.

Хлопчик потрапив до лікарні у критичному стані

Медики провели делікатне очищення повік та слизових оболонок від залишків клею, призначили дитині інтенсивну протизапальну, антибактеріальну та регенеративну терапії.

Упродовж кількох днів малюк перебував під постійним наглядом лікарів. Зір дитини відновився на 100%, ускладнень вдалося уникнути.

У лікарні запевняють, що у світовій медичній практиці подібних інцидентів зафіксовано лише 53, з них 30 – у дітей.

"Ми закликаємо батьків бути особливо уважними вдома: зберігати побутову хімію, суперклей та інші небезпечні речовини у недоступних для дітей місцях. Навіть кілька секунд необережності можуть коштувати дитині здоров’я", – наголошують медики.

