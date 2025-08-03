На Закарпатті трирічний хлопчик заклеїв собі очі суперклеєм: що треба знати про такі випадки

У селі Королево, що в Закарпатській області, трирічний хлопчик під час гри випадково заклеїв собі очі суперклеєм.

Як розповіли фахівці екстреної медичної допомоги, інцидент трапився ввечері 1 серпня. На лінію "103" надійшло повідомлення про травму очей у дитини трьох років.

"Зі слів матері, малюк грався вдома, коли несподівано дотягнувся до тюбика суперклею що лежав на столі. Один необережний рух – і їдка, липкуча рідина опинилася на обличчі, очах, навіть у волоссі. Хлопчик голосно плакав, оченята були склеєні", – розповіли лікарі "швидкої".

Медики одразу ж ввели малюку знеболення, промили та обробили пошкоджену шкіру, а тоді доправили хлопчика до Закарпатської обласної дитячої лікарні в Мукачеві. Там його оглянув офтальмолог.

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Що робити, якщо дитина отримала хімічний опік очей?

Очі – надзвичайно чутливі, тому при потраплянні хімічних речовин (наприклад, суперклею) кожна хвилина має значення. Тому лікарі закликають викликати "103" якомога швидше. У випадку зволікання можливе серйозне пошкодження зору.

Алгоритм першої допомоги:

зберігати спокій, адже паніка заважає допомозі, але діяти негайно;

протягом 15-20 хвилин ретельно промити очі чистою водою – прохолодною проточною з крану, душу, кип’яченою, фізіологічним розчином або водою з пляшки;

не намагатися розклеїти повіки чи шкіру навколо очей – не слід тягнути, здирати, використовати олії, креми, мило чи спирт, адже це лише погіршить ситуацію. Медики самі оброблять ці ділянки безпечним способом;

не давати дитині терти очі – тертя посилює подразнення і може пошкодити рогівку;

навіть якщо симптоми здаються легкими, огляд лікаря-офтальмолога обов’язковий.

"Суперклей (ціаноакрилат) не проникає глибоко в око (якщо не терти око), але склеювання повік і поверхневе подразнення можуть бути небезпечними без правильного лікування", – застерігають фахівці.

Як вберегти дитину від подібного травмування?

За даними фахівці екстреної медичної допомоги, щороку у світі понад 2 мільйони дітей віком до 5 років отримують травми внаслідок побутових інцидентів.

Одна з найбільш вразливих частин тіла – очі. Щороку трапляється близько 20 тисяч випадків ушкодження очей хімічними речовинами. У 9 з 10 таких випадків травми можна було б запобігти, кажуть лікарі.

Щоб вберегти дитину від такого травмування, медики радять прибрати з доступних для дітей зон небезпечні речовини: суперклей, миючі засоби, фарби, ліки. Їх слід зберігати лише в закритих шафах із блокаторами.

Також не варто залишати малюків без нагляду навіть на кілька хвилин – діти більш прудкі, ніж може здаватися.

Крім того, слід використовуйте захисні фіксатори на шафах, шухлядах, вікнах, розетках, а також навчати старших дітей не гратися з небезпечними предметами поруч із меншими.

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