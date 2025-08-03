На Закарпатті трирічний хлопчик заклеїв собі очі суперклеєм: що треба знати про такі випадки
У селі Королево, що в Закарпатській області, трирічний хлопчик під час гри випадково заклеїв собі очі суперклеєм.
Як розповіли фахівці екстреної медичної допомоги, інцидент трапився ввечері 1 серпня. На лінію "103" надійшло повідомлення про травму очей у дитини трьох років.
"Зі слів матері, малюк грався вдома, коли несподівано дотягнувся до тюбика суперклею що лежав на столі. Один необережний рух – і їдка, липкуча рідина опинилася на обличчі, очах, навіть у волоссі. Хлопчик голосно плакав, оченята були склеєні", – розповіли лікарі "швидкої".
Медики одразу ж ввели малюку знеболення, промили та обробили пошкоджену шкіру, а тоді доправили хлопчика до Закарпатської обласної дитячої лікарні в Мукачеві. Там його оглянув офтальмолог.
Що робити, якщо дитина отримала хімічний опік очей?
Очі – надзвичайно чутливі, тому при потраплянні хімічних речовин (наприклад, суперклею) кожна хвилина має значення. Тому лікарі закликають викликати "103" якомога швидше. У випадку зволікання можливе серйозне пошкодження зору.
Алгоритм першої допомоги:
- зберігати спокій, адже паніка заважає допомозі, але діяти негайно;
- протягом 15-20 хвилин ретельно промити очі чистою водою – прохолодною проточною з крану, душу, кип’яченою, фізіологічним розчином або водою з пляшки;
- не намагатися розклеїти повіки чи шкіру навколо очей – не слід тягнути, здирати, використовати олії, креми, мило чи спирт, адже це лише погіршить ситуацію. Медики самі оброблять ці ділянки безпечним способом;
- не давати дитині терти очі – тертя посилює подразнення і може пошкодити рогівку;
- навіть якщо симптоми здаються легкими, огляд лікаря-офтальмолога обов’язковий.
"Суперклей (ціаноакрилат) не проникає глибоко в око (якщо не терти око), але склеювання повік і поверхневе подразнення можуть бути небезпечними без правильного лікування", – застерігають фахівці.
Як вберегти дитину від подібного травмування?
За даними фахівці екстреної медичної допомоги, щороку у світі понад 2 мільйони дітей віком до 5 років отримують травми внаслідок побутових інцидентів.
Одна з найбільш вразливих частин тіла – очі. Щороку трапляється близько 20 тисяч випадків ушкодження очей хімічними речовинами. У 9 з 10 таких випадків травми можна було б запобігти, кажуть лікарі.
Щоб вберегти дитину від такого травмування, медики радять прибрати з доступних для дітей зон небезпечні речовини: суперклей, миючі засоби, фарби, ліки. Їх слід зберігати лише в закритих шафах із блокаторами.
Також не варто залишати малюків без нагляду навіть на кілька хвилин – діти більш прудкі, ніж може здаватися.
Крім того, слід використовуйте захисні фіксатори на шафах, шухлядах, вікнах, розетках, а також навчати старших дітей не гратися з небезпечними предметами поруч із меншими.
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