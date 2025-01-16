Медсестри зможуть проводити огляд дітей вдома: МОЗ затвердило новий порядок

Минулого року понад 40 тисяч дітей, їхніх батьків та опікунів скористалися послугою домашніх візитів

Міністерство охорони здоров’я України затвердило оновлений порядок і періодичність проведення медичних оглядів дітей вдома та у медичних закладах.

Він передбачає, що сімейні медсестри надаватимуть комплексну медико-соціальну допомогу сімʼям з дітьми до чотирьох років безпосередньо в них удома.

Про це повідомили у МОЗ.

"За останні 10 років рівень народжуваності в Україні знизився майже на 40%. Триваюча війна ще більше поглибила демографічну кризу.

Доступ до якісних медичних послуг є важливим елементом Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року, схваленої урядом торік", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Як відбуватимуться домашні візити медсестер?

У рамках цієї стратегії медичне спостереження за дітьми від народження до чотирьох років відбуватиметься за програмою "Турбота з народження вдома".

Крім оглядів лікаря, родини з дітьми отримуватимуть підтримку медичних працівників з питань імунізації, грудного вигодовування, харчування, позитивного батьківства та раннього виявлення ризиків порушень розвитку.

"Домашні візити – це не лише медичні огляди, але й можливість надати сімʼї психологічну підтримку, навчити батьків виявляти ранні ознаки порушень розвитку та створювати безпечне середовище для дитини", – додав Віктор Ляшко.

Програма "Турбота від народження вдома" передбачає, що сімейні медсестри здійснюватимуть чотири візити тривалістю від 60 до 90 хвилин додому до родин із дітьми. Ще шість консультацій із сімейною медсестрою сім’ї з дітьми можуть отримати в медичних закладах після консультації з лікарем.

Минулого року понад 40 тисяч дітей, їхніх батьків та опікунів скористалися послугою домашніх візитів, зазначають у МОЗ.

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Як готують медиків, які працюють за програмою "Турбота від народження вдома"?

Медичних працівників, які надають послуги сім’ям з дітьми, готують у тренінгово-ресурсних центрах. Наразі в Україні вже діє 12 таких закладів у семи регіонах: Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Київській, Одеській, Дніпропетровській областях. Ще 10 таких центрів планують відкрити у 2025 році.

У цих центрах медичні працівники зможуть покращити свої знання та набути навички з основних питань раннього розвитку дітей, зокрема:

консультування батьків щодо рутинної вакцинації;

підтримка та налагодження грудного вигодовування (до шести місяців) та забезпечення прикорму малюків (з шести місяців і до трьох років);

профілактика травматизму вдома;

виявлення ознак післяпологової депресії та надання психоемоційної підтримки матерям;

позитивне батьківство та залучення батька до виховання дитини;

моніторинг розвитку дитини та скерування до спеціалістів у разі потреби;

виявлення соціальних ризиків, домашнього насильства та скерування за підтримкою у відповідні служби та інституції.

У 2024 році такі тренінги вже пройшли понад 1100 медичних працівників. Вони здійснювали домашні візити у межах пілотної програми, яка діє у Києві та 15 областях:

Донецькій;

Житомирській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Київській;

Львівській;

Полтавській;

Волинській;

Закарпатській;

Харківській;

Миколаївській;

Запорізькій;

Рівненській;

Чернігівській;

Одеській.

У МОЗ зазначають, що впродовж 2025 року програма стане доступною в усіх регіонах України.

Раніше в Україні затвердили Програму медгарантій на 2025 рік. На неї з держбюджету виділили понад 175,5 мільярда гривень.