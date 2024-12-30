Нові пакети послуг, більші зарплати та інші зміни: затвердили програму медгарантій на 2025 рік

Уряд затвердив Порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2025 рік.

На неї з держбюджету виділили понад 175,5 мільярда гривень – це на 16,5 мільярда гривень більше, ніж торік, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У межах Програми медичних гарантій на 2025 рік виділили:

понад 25 млрд грн – на оплату медичних послуг на первинці;

майже 11 млрд грн – на екстрену медичну допомогу;

понад 122 млрд грн – на надання спеціалізованої, паліативної допомоги, зокрема понад 6 млрд грн – на медичну реабілітацію.

Що зміниться?

Нові пакети

Програма охоплюватиме 44 пакети медичних послуг, серед яких з’являться нові: радіоізотопна діагностика і психосоціальна та психіатрична допомога.

У МОЗ кажуть, що перший пакет забезпечить українцям доступ до передових методів діагностики онкологічних захворювань, зокрема ПЕТ-сканування.

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"Онкологічні захворювання є однією з основних причин смерті не лише в Україні, а й світі. Цьогоріч уряд схвалив Національну стратегію щодо контролю злоякісних новоутворень до 2030 року та план дій з її реалізації до 2025 року.

Забезпечення доступу до передових методів діагностики, зокрема ПЕТ-сканування, є важливим напрямком нашої роботи, що і відображено у ПМГ-2025", – написав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також кошти, закладені на психосоціальну допомогу, допоможуть розвивати центри ментального здоров’я та мобільні мультидисциплінарні команди для дорослих і дітей.

"Таким чином переформатуємо роботу мобільних мультидисциплінарних команд та створимо умови для розвитку регіональної мережі центрів ментального здоров’я, аби вся необхідна психологічна допомога була доступна всім, хто її потребує", – додав міністр.

Більші зарплати

Програма передбачає нові стандарти оплати та покращення умов праці. Лікарі-інтерни у державних та комунальних закладах будуть отримувати зарплату у розмірі "щонайменше 15 тисяч грн", запевняють у МОЗ.

Окрім того, у 2025 році відбудеться зростання тарифу на первинну медичну допомогу.

"Базова капітаційна ставка на 2025 рік становитиме 844,4 грн замість 786,65 грн у 2024 році, а також додано сільський коефіцієнт 1,1 до базової ставки.

Це дозволить збільшити фінансування закладів первинної допомоги, а медики, що працюють у селах, отримуватимуть більше коштів за кожного пацієнта", – кажуть у МОЗ.

Більше препаратів у програмі "Доступні ліки"

Програма реімбурсації "Доступні ліки" розшириться – її бюджет наступного року становитиме 6,6 млрд грн.

До програми потраплять, зокрема, комбіновані препарати для лікування серцево-судинних захворювань, ревматологічних, неврологічних, ендокринологічних та дитячих хвороб.

Зрештою, з 2025 року всі державні та спеціалізовані заклади охорони здоров’я стануть частиною єдиного медичного простору, увійшовши до програми медичних гарантій, а всі аптеки будуть зобов'язані долучитися до програми "Доступні ліки".

Нагадаємо, торік на Програму медичних гарантій-2024 також виділили на 16 млрд грн більше, ніж на ПМГ-2023 (159 млрд грн, порівняно зі 142 млрд грн).